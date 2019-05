MALATO DI TUMORE AL PANCREAS INOPERABILE/ Andrea: “Dovrei essere morto da 5 anni”

Si chiama Andrea Spinelli e ha un tumore al pancreas inoperabile dal 2013: per i medici dovrebbe essere morto da almeno 5 anni ma lui è ancora lì, più che mai vivo, pronto a continuare la sua battaglia con la sola arma che conosce: mettendosi in cammino. Sì perché per contrastare la malattia andrea cammina, non si ferma, ci ha scritto pure un libro:”Se cammini, vivo”. Nella presentazione della sua pagina Facebook scrive:”Questo antico e naturale modo di muoversi lo fa star bene e diventa il suo modo di ringraziare la vita, nonostante tutto”. Tutto è iniziato con dei percorsi brevi, con il tragitto casa-ospedale-casa. Ma un po’ alla volta si è passato alle grandi rotte: la Romea Strata, la via Francigena fino al cammino di Santiago. Tra un viaggio e l’altro una pausa per le cure e i controlli, perché il suo adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato è sempre lì, non è scomparso, ma questo per lui “non deve essere un tabù”.

MALATO DI CANCRO INOPERABILE DA 5 ANNI MA ANCORA VIVO

La storia di Andrea Spinelli è diventata oggetto di studio da parte degli scienziati. Questo tipo di tumore al pancreas di solito non lascia scampo: l’aspettativa di vita non supera i 5 anni. Ma lui è la dimostrazione vivente di una speranza. Le sue parole sono quelle che probabilmente spiegano meglio di ogni altra la sua condizione:”Il malato di cancro, come chiunque affetto da altre malattie molto gravi spesso è considerato una pratica e non un essere umano. Io questa storia la sto vivendo sulla mia pelle, e per questo posso raccontarla. Chi ha ricordi di me appena uscito dall’ospedale sa di cosa sto parlando. Adesso sopravvivo, posso morire da un giorno all’altro, il mio tumore è inoperabile, non curabile, ma continuo a vivere perché, come ho scritto più volte, di cancro si muore, ma pure si vive”.

