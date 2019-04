Morbo di Crohn/ Cos’è? Malattia di Cristian Imparato: i sintomi

CRISTIAN IMPARATO: AFFETTO DAL MORBO DI CROHN

Il morbo di Crohn, malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI) di cui soffre Cristian Imparato, è difficile da diagnosticare, ma ciò è fondamentale per scongiurare il rischio di complicanze che potrebbero condannare persone anche giovani ad una qualità di vita scadente. Il picco di incidenza, infatti, è tra i venti e i quarant’anni, anche se c’è un ulteriore piccolo aumento della diagnosi intorno ai 60 anni. Paolo Gionchetti, responsabile dell’Unità di malattie infiammatorie croniche dell’intestino al Policlinico Universitario Sant’Orsola di Bologna, ha spiegato al Corriere della Sera che da qualche anno è stato registrato «un incremento del numero di casi fra gli under 18: in Italia oggi sono circa 30 mila i bambini e i ragazzi con MICI, più aggressive proprio nei giovanissimi». Gli stili di vita, le abitudini alimentari e l’inquinamento ambientale avrebbero un ruolo nella diffusione del morbo di Crohn. Le ipotesi sono diverse: dal cambiamento della conservazione dei cibi, che potrebbe aver modificato la componente batterica degli alimenti e il loro impatto sull’intestino, a quella dell’igiene, secondo cui il nostro mondo “pulito” ha alterato la flora batterica. Una cosa è certa: il microbiota di chi soffre di morbo di Crohn è diverso da quello di chi è sano, ma non è chiaro se sia una causa o un effetto.

CHE COS’È IL MORBO DI CROHN?

Cristian Imparato è tormentato dal morbo di Crohn ormai da quattro anni. Il cantante entrato nella Casa del Grande Fratello 2019 ha svelato alcuni dettagli, parlando anche di un farmaco che gli permette di fare una vita pressoché serena. «Questa malattia l’ho scoperta a ottobre del 2015 e fino a gennaio dell’anno successivo sono stato malissimo, poi è uscito un farmaco nuovo e mi ha fatto stare bene». In alcuni casi, come quello di Cristian Imparato, si ricorre anche alla chirurgia: «In ospedale dovevano togliermi un pezzo di intestino e farmi camminare col sacchetto, poi c’è stato questo farmaco miracoloso e la situazione è migliorata». Cristian Imparato si è fatto inconsapevolmente portavoce delle sofferenze che vive chi soffre di morbo di Crohn: «Al momento non sto né bene né male, mi so controllare. Qua in casa non posso allenarmi perché non assimilo niente e avrei subito molti dolori. La mia malattia purtroppo ha altri e bassi. Devo imparare ad accettare la cosa perché sono stanco di soffrirci».

MORBO DI CHRON, I SINTOMI DELLA MALATTIA DI CRISTIAN IMPARATO

Dopo aver scoperto di avere il morbo di Crohn, Cristian Imparato ha notato un forte dimagrimento che lo ha costretto ad intervenire chirurgicamente a livello estetico. «Io ad esempio ho fatto un riempimento di filler al viso. Ma non perché avevo un difetto, ma ho avuto un dimagrimento eccessivo, che mi ha affinato troppo il viso». La perdita di peso è uno dei sintomi del morbo di Crohn, un’infiammazione intestinale consistente che può estendersi a tutto l’intestino. Di solito ci sono anche anemia, stanchezza cronica, ma possono presentarsi anche sintomi intestinali, come dolore e diarrea. Ci sono cibi con effetto antinfiammatorio, ma nei pazienti con morbo di Crohn l’infiammazione è fuori controllo, quindi non esiste una dieta davvero efficace. «Ogni paziente è diverso e deve fare attenzione ai cibi che lo disturbano per poterli evitare, non esiste un’alimentazione valida per tutti; l’unica indicazione certa è la riduzione del carico di fibre nei pazienti con stenosi, perché il transito intestinale potrebbe bloccarsi del tutto. Serve tuttavia garantirsi un buono stato nutrizionale, perché altrimenti anche le cure funzionano meno», ha spiegato al Corriere della Sera Alessandro Armuzzi, presidente IG-IBD.



