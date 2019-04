Oms celebra gli eroi delle vaccinazioni/ Dalla volontaria alla malata: ecco chi sono

L’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, celebra i cosiddetti “eroi delle vaccinazioni”, persone impegnate ogni giorno a diffondere la verità sui vaccini attraverso la propria testimonianza diretta o attraverso azioni concrete. E’ il caso ad esempio di Laura Brennan, che dopo aver scoperto un tumore cervicale ha passato gli ultimi giorni della sua vita a convincere le altre donne a prevenire lo stesso male con il vaccino contro il Papillomavirus. O anche quello di Jelke Frost, che sta studiando come accelerare lo sviluppo di nuovi vaccini, e ancora, Susanne Bjelbo, che sta provando a portare le vaccinazioni, ricorda l’agenzia Ansa, ai gruppi più fragili. Le celebrazioni arrivano nella “European Immunization Week”, la settimana europea delle immunizzazioni: «La settimana – spiega l’Oms – serve ad attirare l’attenzione non solo sui progressi che sono già stati fatti nel ridurre la minaccia delle malattie prevenibili, ma anche sulle molte persone che ancora non riescono a godere dei benefici protettivi delle vaccinazioni». Si tratta di un evento che serve anche per smentire alcune fake news che troppo spesso circolano sul web.

OMS CELEBRA GLI EROI DELLE VACCINAZIONI

L’Oms ricorda ad esempio che grazie ai vaccini dal 1988 ad oggi i casi di poliomelite nel mondo sono diminuiti del 99%, e in alcune zone del mondo, come l’Europa, la malattia è stata completamente debellata. A causa della sfiducia nei confronti delle vaccinazioni, stanno invece tornando altre malattie prevenibili, come ad esempio il morbillo, che nel 2018 ha infettato più di 82mila persone in Europa, uccidendone 72: «Non si può raggiungere l’obiettivo di una popolazione globale più sana – le parole di Zsuzsanna Jakab, che dirige l’ufficio europeo dell’Oms – se non si lavora in maniera capillare. Dobbiamo fare di più e meglio per proteggere ogni persona da malattie che possono essere facilmente evitate». Secondo l’organizzazione mondiale della sanità, tutti possono diventare degli eroi delle vaccinazioni: i governanti, i medici, gli operatori sanitari, i genitori e i ricercatori. «Tutti possono aiutare – conclude – ad aumentare la consapevolezza del fatto che sono uno strumento che può salvare vite».

