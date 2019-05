PESCARA, 21ENNE MORTO PER SOSPETTA MENINGITE/ Paura contagio: sabato era in un locale

Nuovo caso di sospetta meningite mortale: questa volta a farne le spese è un 21enne di Pescara, deceduto alle prime ore dell’alba di oggi, mercoledì primo maggio, dopo essere stato trasportato presso l’ospedale della città abruzzese. Come riferito da Il Messaggero, fonti del nosocomio lasciano trapelare che le cause della morte del giovane pescarese siano da attribuire proprio ad una meningite. Questo almeno analizzando la sintomatologia che ha caratterizzato le ultime ore di vita della vittima. Per escludere ogni dubbio, però, sono stati già disposti gli esami virologici e batteriologici, così da individuare l’eventuale ceppo della meningite e attivare la profilassi per le persone che sono entrate in contatto con la vittima. In questo senso i trattamenti da disporre potrebbero essere molti se è vero che sabato scorso il ragazzo era stato sabato sera nel locale Qube di Pescara vecchia.

PESCARA, 21ENNE MORTO PER SOSPETTA MENINGITE

Come accade quasi sempre quando si parla di una morte per meningite, al dolore per il decesso della vittima si accompagna spesso anche la paura di possibili contagi. Un sentimento ancora più comprensibile se, come in questo caso, il 21enne morto ha frequentato soltanto pochi giorni prima del decesso un locale molto frequentato. In questo senso, come riportato da “Il Messaggero”, la Direzione sanitaria sta valutando se e come effettuare una profilassi per chi avesse frequentato il Qube di Pescara vecchia, presumibilmente giovani e giovanissimi. La raccomandazione è quella di rivolgersi alla Guardia medica più vicina per valutare il da farsi. In via precauzionale la Questura ha comunque invitato il titolare a tenere chiuso il locale in attesa delle determinazioni della Procura e delle autorità sanitarie. La Direzione sanitaria è a disposizione per qualsiasi informazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA