Ritirati farmaci contro pressione alta/”Presenza di impurità cancerogene”: ecco quali

Farmaci contro la pressione alta ritirati dal commercio per la presenza di impurità cancerogene. E’ questo il nuovo allarme sanitario che arriva dagli Stati Uniti dopo che alcuni giorni fa la stessa sorte era toccata ad alcuni antibiotici. L’annuncio del ritiro dal mercato è stato dato dalla stessa azienda produttrice: la Torrent Pharmaceuticals Limited, che ha reso noto di aver richiamato 36 lotti di pillole di Losartan potassium e 68 lotti di Losartan Potassium/Hydrochlorothiazed. Come riportato da “Il Giornale”, l’allerta sul è scattata a causa dell’eccessiva presenza di Acido N-Metilnitrosobutyric, che supererebbe la soglia massima fissata dalla Food and drug administration (Fda), l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

RITIRATI FARMACI CONTRO PRESSIONE ALTA

Non è la prima volta che in questi mesi vengono ritirati dal mercato vari farmaci a base di sartani. E’ infatti dall’estate scorsa che diverse aziende farmaceutiche hanno ritirato centinaia di lotti di questi tipi di farmaci ‘sartani’ per contaminazioni con varie sostanze che possono concorrere ad aumentare i rischi di tumore. La lista aggiornata dei prodotti ritirati si trova sul sito della Fda. Come sempre in questi casi il consiglio è quello di non entrare nel panico e di consultare il proprio medico di fiducia per avere un parere sulla questione e per continuare serenamente la propria cura contro l’ipertensione: uno spavento immotivato, soprattutto per chi soffre di pressione alta, potrebbe infatti causare danni irreparabili!

