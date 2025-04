Nel 2019 l’Italia è stato il primo Paese al mondo con una Legge e un Piano per promuovere lo sviluppo di specificità e parità di genere nella salute. Dai primi anni Duemila il ministero della Salute, l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Agenzia nazionale per i servizi regionali sanitari hanno formulato le prime Linee Guida sulle sperimentazioni cliniche e farmacologiche con un approccio di genere, finanziato progetti di ricerca sulla medicina di genere, pubblicato rapporti, avviato progetti e altro.

"Lockdown ha arricchito élite senza proteggere vulnerabili"/ Gupta: "Quello spreco causa della crisi attuale"

L’Istituto superiore di sanità nel 2017 ha istituito il Centro di riferimento per la medicina di genere, che svolge attività di ricerca biomedica, di formazione e comunicazione, oltre che attività istituzionale in un’ottica di genere. Si è creata la Rete italiana per la medicina di genere con l’obiettivo di sviluppare la ricerca scientifica, di promuovere la formazione di medici e operatori sanitari e di informare la popolazione. La Rete collabora assiduamente con la Società internazionale di medicina di genere.

Cosa è il gioco del cucù che tutti i genitori dovrebbero fare

Il Piano ha creato un Tavolo tecnico-scientifico di esperti regionali sul tema e referenti per la medicina di genere della Rete degli istituti di ricovero e Cura a carattere scientifico. Secondo la legge, vi è stata anche l’istituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere e sono state definite anche le figure professionali e istituzionali che lo comporranno (insediamento Osservatorio, 8 aprile 2021).

All’interno dell’Osservatorio sono stati creati 6 gruppi di lavoro: percorsi clinici, ricerca e innovazione, formazione universitaria e aggiornamento del personale sanitario, comunicazione e informazione, farmacologia di genere, diseguaglianze di salute legate al genere. Molte società scientifiche – come, ad esempio, la Società italiana di reumatologia, la Società italiana di pediatria e il Collegio dei reumatologi italiani hanno costituito al loro interno dei gruppi di studio specifici sulla medicina di genere.

Mangiano panini al cioccolato e ci trovano dentro graffette di metallo/ Tre bimbi di 5 anni in ospedale

Il concetto di medicina di genere è stato recepito da alcune Regioni attraverso l’inserimento nel Piano socio-sanitario regionale, la costituzione di tavoli tecnici e centri regionali, l’attribuzione di obiettivi di genere ai Direttori generali delle aziende sanitarie, l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori sanitari. Il resoconto delle attività e dei documenti prodotti è stato pubblicato sul sito dell’Osservatorio le cui nomine sono scadute nell’aprile del 2024.

Molti sono i documenti pubblicati dall’Osservatorio in tre anni per supportare il personale sanitario verso una corretta applicazione della medicina di genere – tra questi due documenti sulle differenze di genere nelle malattie cardiovascolari, quali la sindrome coronarica acuta e lo scompenso cardiaco, che hanno l’obiettivo di evidenziare la necessità di Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali dedicati. Inoltre, segnalo la pubblicazione di un report sul fenomeno suicidario che denuncia la necessità di un piano di prevenzione che tenga conto delle differenze di genere.

Tante altre azioni sono state svolte dai gruppi di lavoro costituiti all’interno dell’Osservatorio stesso, tra cui il monitoraggio delle attività di formazione e aggiornamento professionale e l’identificazione di indicatori per misurare le attività e indirizzare le politiche sanitarie. Attendiamo ora di ricevere le nuove nomine o riconferme dei/delle 36 componenti dell’Osservatorio per ripartire con un nuovo triennio di lavoro per l’applicazione e diffusione della medicina di genere a livello capillare su tutto il territorio nazionale, nella speranza di rendere sempre più concreta una sanità che si basi sui bisogni di salute di ogni persona.

Non è una nuova specialità, ma un approccio che prende in considerazione le differenze tra maschio e femmina di fronte alla salute e alla malattia. La medicina di genere studia i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al genere influiscono sullo stato di salute, sull’impatto dei fattori di rischio, sull’insorgenza, sul decorso e sulla prognosi delle malattie, nonché sugli effetti delle terapie.

Il momento è difficile, l’attenzione sui temi sanitari è molto alta e oggi più che mai la salute è un bene prezioso da preservare con consapevolezza.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI