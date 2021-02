Salute Lazio nel caos, ira Saviano/ “Vaccini, sbagliata unica cosa che dovevate fare”

Salute Lazio nel mirino della critica: in tilt il sito per le prenotazioni dei vaccini anti-Covid per gli over 80. Una partenza a dir poco a singhiozzo per il programma di prenotazione online della Regione guidata da Nicola Zingaretti: dopo lo slittamento dalla mezzanotte di domenica alle 12 di oggi, lunedì 1 febbraio 2021, il sito è andato completamente in tilt per via dei troppi accessi…

Sul sito salutelazio.it sono state registrate al momento oltre 7 mila prenotazioni per il vaccino anti-Covid, ma il portale continua a dare problemi a molte persone. «Impossibile raggiungere il sito – prenotavaccino-covid.regione.lazio.it ha impiegato troppo tempo a rispondere», questo il messaggio di avviso che compare sulla schermata che appare quando si tenta di accedervi. E sui social è partita la protesta, che ha visto protagonista anche Roberto Saviano…

SALUTE LAZIO NEL CAOS, LA RABBIA DI ROBERTO SAVIANO

Come ricorda Agi, nel Lazio sono circa 470 mila gli over 80 e si attende una svolta nella gestione del programma di prenotazione. Come dicevamo, Roberto Saviano si è scagliato contro la Regione guidata da Nicola Zingaretti: «Una cosa dovevate fare: mettere su una piattaforma che permettesse in maniera efficiente e veloce di prenotare i vaccini per le persone over 80 nel Lazio. Invece, nonostante foste a conoscenza il numero di persone che avrebbe provato a prenotare dal primo giorno, nonostante i mesi per testare la piattaforma e per far fronte a qualsiasi inconveniente tecnico, avete comunque reso praticamente impossibile un’operazione basilare. Tanto più che per giorni si è parlato dei tagli di distribuzione che verranno fatti alle dosi del vaccino».

