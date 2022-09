SALUTE MENTALE/ A Roma il primo Convegno dell’Associazione di Psicologia Cattolica

“Chi è lo psicologo cattolico?” È una domanda che nel corso degli ultimi decenni si sono posti molti intellettuali e professionisti della salute mentale, infatti non è sempre stato facile coniugare l’esercizio della psicologia con la propria fede. Proprio partendo da questa domanda l’Associazione di Psicologia Cattolica, costituita nel 2019, vuole offrire il proprio contributo e tentare qualche risposta.

Lo farà attraverso un convegno che si terrà dal 20 al 22 gennaio 2023 a Roma, all’Hotel Villa Aurelia (Via Leone XIII, 459).

L’invito è rivolto non solo agli psicologi e agli psichiatri, ma anche ad altri operatori della relazione d’aiuto che si occupano della “salute dell’anima”, come i counselor, gli educatori, i pedagogisti, i consacrati impegnati nella pastorale della salute o dell’accompagnamento spirituale. Il convegno vuole far riflettere chi si riconosce nei valori cristiani su come vivere e praticare la propria vocazione specialistica in modo integrale alla luce del Vangelo, non in modo parziale o scisso come sovente avviene oggi.

Gli interventi offriranno ampi spunti di riflessione e animeranno momenti di dibattito. Tra i relatori importanti esponenti del mondo ecclesiale e delle professioni di aiuto, alcuni dei quali professori di fama internazionale. Saranno presenti tra gli altri Luigi Maria Epicoco, Mons. Rino Fisichella, Vittoria Maioli Sanese, Mariolina Ceriotti Migliarese, Giovanni Cucci, Martin Echavarría e Ignacio Andereggen.

Maggiori informazioni sui dettagli del programma e sulle modalità di iscrizione sul sito internet dell’associazione: https://www.psicologiacattolica.it/convegno2023/

