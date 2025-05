Avvicinare le persone alla psicoterapia, rendere la salute mentale più accessibile e superare la diffidenza culturale e la mancanza di informazioni: sono queste le sfide lanciate dalla piattaforma online feel-better.it, con l’evento pubblico organizzato nelle piazze di Roma e Milano da oggi fino al 30 maggio. In occasione del mese della salute mentale, il portale leader nel benessere psicologico ha deciso di mettere a disposizione i suoi terapeuti — oltre 100 psicologi per più di 2.000 sessioni — per un colloquio completamente gratuito e riservato.

Tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino a fine mese è possibile recarsi nei villaggi allestiti da feel-better.it — a Milano in Largo La Foppa e a Roma in piazza Cavour — dove saranno presenti gli “angeli” di Feel Better: professionisti qualificati in grado di fornire informazioni sull’iniziativa e sul tema della salute mentale.

Sarà fornito un quaderno con domande ed esercizi specifici per promuovere il benessere mentale anche in questo caso gratuitamente. Ma soprattutto, saranno disponibili capsule insonorizzate, una sorta di confessionali moderni, al cui interno ci saranno laptop per le sessioni gratuite di psicoterapia. La piattaforma offre anche un secondo colloquio gratuito, fruibile in un secondo momento.

SALUTE MENTALE, LA SFIDA DI FEEL-BETTER.IT

La promozione della salute mentale e l’abbattimento del muro dei pregiudizi sulla psicoterapia sono i due principali obiettivi di feel-better.it. L’idea è far conoscere il funzionamento della terapia psicologica e dimostrare che può essere utile a tutti, non solo a chi presenta disturbi gravi, rendendo così la psicoterapia più accessibile e contrastando lo scetticismo e la disinformazione che la circondano.

Infatti, più della metà degli italiani (51,7%) nutre dubbi sull’efficacia della psicoterapia. Esiste anche un tabù culturale legato al semplice fatto di rivolgersi a uno psicologo. Di fatto, in Italia, solo il 17% della popolazione va in terapia, contro il 30% in Francia e il 25% in Spagna (dati 2024). Le informazioni disponibili online, inoltre, risultano spesso poco chiare: il 41% degli italiani afferma di non sapere dove cercare.

Ma non è tutto: alla fine di maggio, feel-better.it lancerà una nuova applicazione pensata per facilitare ulteriormente l’accesso alla terapia. L’app supera i tradizionali questionari orientativi e punta su una chat informale che permette all’utente di confrontarsi subito con un terapeuta e di essere indirizzato verso il professionista più adatto.

UNO STIGMA DA ABBATTERE

Mauro Orso, fondatore e CEO della piattaforma, ha spiegato che questa iniziativa innovativa è stata ideata per abbattere lo stigma che ancora colpisce chi decide di affidarsi a uno psicologo. Oltre a evidenziare la necessità di rimuovere le barriere culturali, Orso ha sottolineato la convinzione ormai diffusa, e con la quale si scontrano i professionisti, che solo chi ha un disagio mentale debba affidarsi alla psicoterapia.

In realtà, le cose stanno diversamente: prendersi cura della propria salute mentale significa contribuire al proprio benessere psico-fisico. L’iniziativa promossa da feel-better.it si propone dunque di dimostrare, in modo concreto, l’efficacia e l’utilità della psicoterapia per tutti.