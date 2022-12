Salute: oroscopo Paolo Fox 2023/ Previsioni: Cancro, attenzione! Bilancia non dorme

Salute, oroscopo Paolo Fox 2023: Gemelli in affanno, Toro comincia l’anno col piede sbagliato

Quali sono i segni che vincono e che perdono in Salute? Scopriamolo subito con l’oroscopo Paolo Fox 2023. Ecco le previsioni da parte dell’esperto per quanto riguarda la salute nel nuovo anno. I nati sotto il segno dell’Ariete cominciano in sordina, con un po’ di stanchezza. Il mese di agosto viene segnalato come un periodo positivo per alleggerirsi di ansie e pensieri. Per quanto riguarda il Toro, il periodo peggiore è proprio gennaio, mentre febbraio servirà per recuperare le energie perdute. Ottimo il mese di febbraio anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, in affanno durante l’estate a luglio per scarse energie.

L‘oroscopo Paolo Fox 2023 ci dice che, per quanto riguarda la salute, il mese di aprile sarà risolutivo per il Cancro, finalmente pronto a risolvere alcuni problemi trainati dal 2022. Attenzione però allo stomaco e alla digestione, maggio invece può essere il mese giusto per recuperare una forma fisica ottima. Andiamo avanti con il segno del Leone, con il mese di marzo che si profila quantomeno rilassante per la salute. Paolo Fox suggerisce di ritagliarsi dei momenti specifici per il relax.

Per i nati sotto il segno della Vergine, l’oroscopo Paolo Fox 2023 ci dice che marzo sarà un mese no per la salute, a causa dello stress lavorativo. Necessario liberare la mente. Stanchezza anche ad aprile, occorrerà prendersi qualche giorno per riposare. Problemi di sonno per la Bilancia, che dovrà prendersi del tempo in estate per il relax. Prima parte dell’anno piuttosto impegnativa per i nati sotto questo segno. Salute messa a dura prova nei primi mesi del 2023 per lo Scorpione, alle prese con tensioni famigliari.

Il Sagittario, invece, rischia di perdere le staffe ad aprile, con una primavera che si profila alquanto stressante. Marzo piuttosto pesante e in affanno per i Capricono; meglio, molto meglio, a luglio. Se la cavano in maniera eccellente i nati sotto il segno dell’Acquario, con un’ottima salute ad inizio anno. Eventuali cure, invece, andranno intraprese entro maggio. Chiudiamo con il segno dei Pesci, che vivrà momenti momenti di tensione e polemica a inizio anno a causa dei tanti impegni presi. Nel mese di agosto sarà bene rilassarsi.











