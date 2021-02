SaluteLazio.it, prenotazione Vaccino Covid Lazio da oggi/ Come funziona e calendario

A partire da oggi, lunedì 1 febbraio, al via nella Regione Lazio la prenotazione del vaccino anti Covid per gli over 80. Non si tratta di un vero e proprio “click day”, come precisa il quotidiano Corriere della Sera, dal momento che le prenotazioni resteranno aperte per tre mesi. Le vaccinazioni vere e proprie inizieranno però tra una settimana esatta, l’8 febbraio. Per questa settimana, come scrive Il Messaggero, nel Lazio sono in arrivo 6.400 dosi di Moderna (oggi) e 49.500 di Pfizer (da mercoledì), che saranno usate per i richiami. Dal prossimo lunedì poi, la Regione conta di vaccinare 3.700 anziani al giorno, seconde dosi permettendo.

Ma come si procedere alla prenotazione del vaccino? Intanto occorre ricordare che potranno prenotarsi i cittadini assistiti dal servizio sanitario del Lazio, con età di almeno 80 anni o che raggiungeranno questa età nel 2021. Sarà possibile prenotare gratuitamente la prima e seconda dose attraverso l’indirizzo web https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, oppure sul sito SaluteLazio.it. E’ stato attivato anche un servizio di assistenza telefonica al numero 06.164.161.841. La prenotazione potrà essere fatta anche da un familiare, parente o un congiunto, non occorre lo Spid ma basterà il codice fiscale.

VACCINO COVID, PRENOTAZIONE OVER 80 AL VIA IN LAZIO DA OGGI

Per il momento nella Regione Lazio sono 89 le strutture presso le quali è attivo il servizio di vaccinazione anti Covid ma in base ai vaccini potrebbero aumentare. In fase di prenotazione non sarà possibile scegliere l’orario esatto ma solo il giorno e la fascia oraria disponibile. Non occorre la prescrizione del medico ma serve stampare il promemoria con il numero dell’appuntamento, data e ora dopo la prenotazione. Ogni paziente over 80 riceverà un sms 72 ore prima. Basterà quindi presentarsi al punto di somministrazione portando il promemoria e la tessera sanitaria.

In merito alle altre Regioni, la vaccinazione degli over 80 è slittata in tutta Italia e anche solo nel Lazio è stata rimandata di una settimana. Stando a quanto scrive Corriere, il Piemonte potrebbe partire il 6 febbraio, il 9 è la data di partenza in Friuli Venezia Giulia, mentre in Campania dovrebbe partire tra il 10 e il 15 febbraio. In Liguria si inizia il 15 mentre a maggio si dovrebbe passare alla fascia tra 75 e 80 anni. L’Abruzzo dovrebbe partire con le somministrazioni a metà febbraio mentre al momento non sono ancora note le date per le altre Regioni.



