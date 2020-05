Saluto del porcospino, cos’è e come funziona/ Video: uno sguardo e la mano sul cuore

Pubblicità

C’è un modo sicuro ma comunque affettuoso per salutare i propri amici in questa fase di “convivenza” col coronavirus. Si chiama il “saluto del porcospino” ed è stato ideato dalla Luiss e altre sei università, che hanno anche realizzato un cartone animato e un video tutorial. Visto che non ci si può stringere la mano e che la toccata di gomiti e caviglie non è il migliore dei gesti pensati per salutarsi, restava il “namastè” indiano. Ma ora c’è l’alternativa. Il saluto del porcospino prevede che due persone, una di fronte all’altra e a debita distanza, si guardino negli occhi come accade durante i brindisi, portando in avanti il braccio e il palmo della mano destra, per poi condurlo vicino al cuore. Lo slogan è: “Ti vedo, ti sento, ci sono, io sono porcospino”. Può sembra una soluzione giocosa, ma questo saluto è basato su neuroscienze e filosofia. Per Angelo Monoriti, docente di negoziazione alla Luiss, che lo ha ideato e coordinato con la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il saluto del porcospino è «un nuovo codice di comunicazione relazionale» che ha basi scientifiche e filosofiche.

SALUTO DEL PORCOSPINO E IL “DILEMMA DI SCHOPENAHAUER”

Il “saluto del porcospino” è un «attivatore mentale comune» che può risolvere «la dissonanza emotiva tra la necessità di protezione imposta dal pericolo del contagio e l’esigenza di umanità». Schopenhauer è il filosofo di riferimento. Nel 1851 in “Parerga e paralipomena” aveva elaborato il dilemma del porcospino. Se troppo vicini sentono le spine reciproche, ma distanti non possono riscaldarsi, «finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione». Il coronavirus ci ha trasformati, dunque, in porcospini umani che devono affidarsi ai principi delle neuroscienze e di questo nuovo codice di comunicazione relazione. Ci hanno lavorato gli studenti della Luiss con quelli della La Sapienza, di Roma Tre, dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, Macerata, Roma, e del Conservatorio di Sassari. Visto che il distanziamento sociale è centrale, possiamo provare così a sentirci vicini.





