Salva 2 ragazze che stavano annegando in mare, poi muore/ 65enne colto da infarto

Un gesto di estremo altruismo, da vero eroe, è costato purtroppo la vita a un uomo di 65 anni nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno 2021, a Marina di Arbus, in Sardegna, nella porzione sudoccidentale dell’isola; il bagnante ha infatti notato che due ragazze giovanissime si trovavano in mare in una situazione di profonda difficoltà e stavano letteralmente annegando. Di fronte alla scena potenzialmente drammatica che si stagliava davanti ai suoi occhi, non ha avuto un attimo di esitazione e si è tuffato tra le onde per salvare la vita dalle giovani, raggiungendole e portandole a riva, sane e salve nonostante lo spavento.

Tuttavia, probabilmente per effetto dello sforzo fisico compiuto con il cuore letteralmente in gola per via della tensione di quei momenti, appena tornato a riva l’uomo è stato colto da un infarto improvviso ed è crollato a terra sul bagnasciuga. Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori del 118, immediatamente allertati e intervenuti sul posto, unitamente alle forze dell’ordine: per la vittima non c’è stato nulla da fare e, secondo quanto ricostruito dall’agenzia “Askanews”, le due ragazze sarebbero rispettivamente sua figlia e sua nipote.

UOMO COLTO DA INFARTO DOPO AVERE SALVATO DUE RAGAZZE IN MARE

In attesa di conferme circa il presunto doppio legame di parentela tra l’uomo di 65 anni morto questo pomeriggio in seguito a un infarto in Sardegna e le due ragazze da lui salvate in mare, emerge con sicurezza che i piani dei tre per questo pomeriggio di inizio estate erano ben diversi rispetto al copione che si è poi sviluppato nel corso della giornata: avrebbero dovuto infatti trascorrere qualche ora di serenità e di spensieratezza in spiaggia, accanto e dentro a quel mare che tanto amano.

Il destino, però, ha scelto un epilogo tremendo per questa vicenda e, se per il 65enne ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, la figlia adolescente è stata elitrasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove sarà curata per avere inalato e ingerito una quantità d’acqua salata non meglio precisata.

