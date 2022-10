Salva giudice dalle onde di Pellestrina/ “Ho visto un vecchio surf e l’ho raggiunto”

A I Fatti Vostri la vicenda a lieto fine del giudice Marcello Maddalena, salvato dal mare grosso al largo di San Pietro in Volta, sull’isola di Pellestrina, da Francesco Ballarin. “Nella vita faccio il pescatore – ha esordito il salvatore, in diretta su Rai Due – ho una cooperativa di pesca e faccio parte di un consorzio”. Quel giorno, era il 16 settembre, Francesco non ne voleva sapere di andare in spiaggia: “Mia moglie mi ha detto: è una bella giornata, c’erano onde grosse. Io non volevo andare ma avevo delle sarde sotto sale da pulire.. questo era il programma”. Ad un certo punto gli si è avvicinata una signora che Ballarin conosceva di vista: “Mi ha detto che aveva un problema, suo marito era da dieci minuti in acqua e non riusciva ad arrivare a terra, c’era abbastanza mare grosso”.

“E’ andata in panico. Allora abbiamo chiamato la capitaneria di porto e il 118, e nel frattempo la signora ha cercato altra gente ma non c’era nessuno lì”. In studio a I Fatti Vostri anche il signor Marcello Maddalena, la vittima, giudice in pensione ex procuratore della repubblica di Torino: “Io non mi sono tuffato, ero rimasto in piedi nella sabbia, ma c’è stato il riflusso dell’onda che mi ha sbalzato in mezzo al mare e non sono riuscito a rientrare perchè c’era la corrente che mi portava al largo. Ho pensato a molte cose in quegli attimi, come ad esempio quanto sarebbe stato bello stare a casa e subire i rimbrotti di mia moglie”.

SALVA GIUDICE DALLE ACQUE DI PELLESTRINA: “QUANDO HO CAPITO COME FOSSE LA SITUAZIONE…”

Francesco Ballarin, il salvatore di Pellestrina, ha quindi ripreso la parola: “Quando ho capito come fosse la situazione, ero in costume e avevo in mano alle sarde. Ho mollato tutto, ho fatto una ricognizione del luogo, ho visto un surf vecchio e rotto spaccato in due, mi son messo sopra e sono andato. C’erano onde grosse che mi mandavano indietro, poi quando ho trovato l’onda buona son passato. Poi sono arrivato da lui, gli ho detto di stare tranquillo. Poi gli ho chiesto di farmi da spinta, doveva fare da timone come il principio di Archimede”.

Il dottor Maddalena ha poi ripreso la parola con una battuta: “Cosa ho pensato? Chissà cos’avrà detto Archimede… poi tornato a riva sono andato in infermeria poi alla sera sono andato a trovarlo, ringraziarlo, portando delle paste. Dopo questa esperienza ho deciso di non fare neppure la doccia per quella sera”.











