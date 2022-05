Salva la figlia-navigatrice, poi muore al volante/ Pilota rally stroncato da infarto

Tragedia a Recoaro Terme (Vicenza), dove un pilota di rally è morto d’infarto al volante, avendo tuttavia la prontezza di riflessi utile a fermare il veicolo e salvare così la vita ad Alessia, sua figlia, in macchina al suo fianco nelle vesti di navigatrice. Si è conclusa in questo modo la vita di Michele Bortignon, 51enne residente a Romano d’Ezzelino, colto da malore durante il percorso di trasferimento a seguito della prova speciale numero 3 del Rally Storico Campagnolo. L’uomo aveva abbandonato il mondo delle corse da circa 20 anni, ma proprio sua figlia aveva insistito affinché tornasse a gareggiare, tanto che questo evento, il Rally Storico Campagnolo, era la loro prima corsa insieme.

Napoli, sparatoria choc al bar/ Ruba pistola a guardia giurata: 4 feriti a Qualiano

Il pilota di rally ha avuto la lucidità di accorgersi che qualcosa non andava per il verso giusto, accostando a lato strada e colpendo lievemente un muretto e un segnale, prima di perdere i sensi dopo avere avvertito una morsa al petto. Una manovra salvavita nei confronti della figlia e, al tempo stesso, per non causare conseguenze agli altri automobilisti.

Terremoto oggi Pesaro Urbino M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

PILOTA DI RALLY MORTO D’INFARTO ALLA GUIDA: ILLESA LA FIGLIA-NAVIGATRICE

Un dramma aggravato anche dalla presenza al box di sosta del figlio 13enne del pilota di rally, presente per fare il tifo per il papà e la sorella. Non vedendo rientrare l’auto, ha iniziato a preoccuparsi, fino a quando il direttore di gara ha lanciato l’allarme: il veicolo con su impresso il numero 88 era fermo da troppo tempo a bordo strada. Subito è intervenuto il medico di gara, seguito dalle ambulanze e dall’elisoccorso di Verona, ma il cuore del metalmeccanico del Bassanese, purtroppo, non ha ricominciato a battere e i soccorritori non hanno potuto che dichiararne il decesso.

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 28 maggio, le vincite top

La figlia del pilota di rally non ha rimediato lesioni o traumi nel lieve impatto del veicolo contro il muretto, ma è comprensibilmente distrutta sotto il profilo psicologico, avendo assistito dal vivo alle manovre di rianimazione sul corpo esanime del proprio genitore. La manifestazione è stata sospesa a seguito della tragedia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA