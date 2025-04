Si aggrava sempre di più la situazione urbanistica del capoluogo meneghino con le indagini della Procura che continuano a seguire le numerose piste dei presunti abusi edilizi, il decreto Salva Milano che sembra essersi perso nei fitti meandri degli iter legali italiani e una quantità spropositata di famiglie e cittadini che dopo esserci indebitati – talvolta anche in misura considerevole – si trovano senza una casa e senza risparmi: i numeri aggiornati della mancata entrata in vigore del decreto Salva Milano sono stati elaborati dal Comitato – appositamente costituito – ‘Famiglie sospese, vite in attesa‘ che ha da poco incontrato il presidente regionale Attilio Fontana per mantenere alta l’attenzione su di un tema che non può essere considerato secondario.

Partendo proprio dai – drammatici – numeri, con l’ormai eterno iter del Salva Milano che sembra esserci incagliato in un nulla di fatto (e ci torneremo dopo) il Comitato stima che attualmente siano più di 39mila le persone che rischiano di restare ancora a lungo senza una casa, per un totale di oltre 15mila famiglie: i cantieri bloccati – infatti – sono esattamente 420, dei quali 250 erano già stati approvati e 170 sarebbero partiti a breve; mentre ancora più grave è il fatto che siano il 93% i progetti per i quali erano già stati versati i dovuti acconti.

Salva Milano: che fine ha fatto il decreto che potrebbe salvare più di 15mila famiglie indebitate

Le cifre effettive sono impossibili da stimare, ma basti pensare che nel milanese – specialmente nelle aree dei cantieri bloccati dalla Procura – si paga in media tra i 7 e gli 8 mila euro al metro quadro e nella (a dir poco remota) ipotesi in cui le 15mila famiglie citate prima avessero acquistato case da appena 1 metro quadro si parlerebbe già di un totale – ovviamente al ribasso – di 105 milioni di euro: la soluzione sulla carta doveva essere proprio il Salva Milano, ma ad oggi il decreto è bloccato in Senato con le discussioni che erano previste per lo scorso 12 marzo e sono state rimandate per ragioni non meglio chiarite.

Di fatto – per chi non lo sapesse – il Salva Milano si era fissato l’obiettivo di sbloccare quei cantieri bloccati dall’inchiesta urbanistica della Procura meneghina aprendo all’ipotesi di una temporanea modifica dei piani attuativi del Comune inserendo una specifica deroga per concedere l’applicazione della Scia per le ristrutturazioni anche in caso di demolizioni e ricostruzioni: un decreto – insomma – che abbatterebbe la burocrazia per l’edilizia, ma che ad oggi sembra avere davanti un futuro incerto; il tutto mentre molte famiglie restano senza una vera casa e – dicevamo prima – senza risparmi.