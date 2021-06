Salvataggio Ferrarini, aperta inchiesta/ “Gualtieri, uso distorto di società Mef”?

Si torna a parlare del salvataggio di Ferrarini e arrivano importanti aggiornamenti. Come evidenziato da La Verità, sullo storico gruppo emiliano è attesa la sentenza della Corte di Cassazione e da lì si capirà il destino, ovvero se la procedura concordataria proseguirà di fronte al tribunale di Reggio Emilia o a quello di Bologna. E attenzione all’ipotesi di un uso distorto di Amco, la società del ministero dell’Economia che si occupa di gestione e recupero di crediti deteriorati…

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,46%, Stellantis a +2,8% (4 giugno 2021)

Il gruppo Ferrarini presentò richiesta di concordato preventivo tre anni fa, proposta accettata nel marzo del 2019. L’azienda da quel momento è stata contesa da Pini Holding di Roberto Pini, impegnata più all’estero che in Italia (Cipro, Polonia e soprattutto Cina) e affiancata da Amco, e da Bonterre – Grandi salumifici italiani. Attenzione però al ruolo decisivo giocato dalla società del Mef, allora guidato dall’ex ministro Roberto Gualtieri. La proposta di Pini, infatti, risale al 25 maggio 2020.

Assegno unico fino a 217,80 euro/ Come funziona e a chi spetta: regole e criteri

Salvataggio Ferrarini, aperta inchiesta

Sul ruolo di Amco e sui potenziali rischi dell’offerta Pini-Amco per il gruppo Ferrarini ha chiesto più volte lumi il deputato Michele Anzaldi, Italia Viva, ma non ha mai ricevuto risposta. La Verità accende i riflettori soprattutto sull’italianità della proposta di Pini, considerando che l’offerta di Bonterre – affiancata da Opas e Hp con il sostegno di Intesa San Paolo e Unicredit – sembra dare più certezze. Per quanto riguarda la Pini Holding, oltre alla possibile istruttoria Ue sul ruolo di Amco e un’indagine della Corte dei conti, non bisogna dimenticare il “giallo” scoppiato a febbraio durante una commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Marina Natale, ad di Amco, ha infatti parlato di una comparazione tra le due offerte per il gruppo Ferrarini, sulla quale è stato deciso di appoggiare l’offerta del gruppo Pini. Ipotesi non possibile, considerando che l’offerta di Bonterre è arrivata solo due mesi più tardi. La Verità, dunque, non esclude possibili interventi delle Procure sulla crisi economica di Ferrarini…

LEGGI ANCHE:

Rivolte dopo pandemia?/ Persi 945mila posti di lavoro, Fmi prevede "ripercussioni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA