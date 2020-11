Salvate il Gray Lady/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 26 novembre)

Salvate il Gray Lady va in onda oggi, giovedì 26 novembre, a partire dalle 16.40 su Rete 4. Il film è diretto da David Greene, regista, produttore e e sceneggiatore britannico. Il suo nome è associato ad alcune pellicole fortunate come, L’angelo vendicatore (1985), Il sopravvissuto (1987) e Che fine ha fatto Baby Jane? (1991). Le musiche sono composte da Jerry Fielding, compositore statunitense che ha ricevuto tre nomination agli Oscar per le colonne sonore di Il mucchio selvaggio (1970), Cane di paglia (1972) e Il texano dagli occhi di ghiaccio (1977).

Salvate il Gray Lady, la trama del film

Salvate il Gray Lady, a metà tra l’avventura e l’azione, racconta la vicenda del comandante Paul Blanchard (Charlton Heston), a capo del sottomarino USS Neptune, della classe segreta Gray Lady. Blanchard sta tornando verso casa, reduce dall’ultimo viaggio sul sommergibile, durato ben undici anni, poiché ha ricevuto una promozione che gli permetterà di essere a capo di un’intera squadra di sottomarini. La sorte gli è avversa in quanto il clima non è dei migliori; infatti, c’è una fitta nebbia. Il Neptune viene colpito da una nave cargo e precipita sul fondale oceanico a 450 metri di profondità, in una fossa in cui ci sono forti correnti. Viene inviata sul posto la nave Nassau capeggiata dal comandante Tom Bennett (Stacy Keach).

Nel Neptune si contano intanto 52 dispersi e 41 superstiti 41. Il capitano Blanchard soccorre i feriti, mentre il comandante Gates (David Carradine) compie delle audaci ricognizioni con il piccolo sommergibile Snack, progettato da lui stesso. Grazie all’azione di Gates è possibile agganciare con il battiscafo di soccorso una parte del sottomarino. Riusciranno l’equipaggio e le forze di recupero a salvare le persone a bordo?



