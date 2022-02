Salvate il Gray Lady/ Su Rete 4 il film con David Carradine

Salvate il Gray Lady, film di Rete 4 diretto da David Greene

Salvate il Gray Lady va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 10 febbraio 2022, a partire dalle 16.40. Si tratta di una pellicola del 1977, distribuita da CIC Video e prodotta da W Mirish per Universal, The Mirish Corporation Ideo. La regia è di David Greene: in 66 anni di carriera ha diretto 18 film e 1 serie televisiva.

Il protagonista principale è Charlton Heston: in 54 anni di carriera ha interpretato 68 film, durante la sua carriera ha vinto 1 premio Oscar nel 1960 come migliore attore protagonista per Ben Hur con la stessa pellicola ha ricevuto il David di Donatello. Debutta a Broadway con la commedia “Antonio e Cleopatra” di Shakespeare, da quel momento inizia per l’attore un momento di grandi successi in teatro e al cinema.

Nel cast troviamo anche David Carradine: in 43 anni di carriera ha interpretato 41 film, ha ricevuto 2 nomination Golden Globe come migliore attore non protagonista per Kill Bill volume 2 e come migliore attore in un film drammatico per Questa terra è la mia terra.

Salvate il Gray Lady, la trama del film: le operazioni di salvataggio

Leggiamo la trama di Salvate il Gray Lady. Il capitano Paul Blanchard è al comando del sommergibile atomico “Neptune” appartenente alla classe segreta “Gray Lady”, dopo undici giorni di navigazione sperimentale sta per arrivare al porto. Visto che le prove di navigazione fatte hanno avuto tutte esito positivo, l’equipaggio festeggia il capitano David Samuelson che si appresta a prendere il comando del sommergibile. Durante i festeggiamenti un mercantile in avaria sperona il “Neptune” che precipita a 450 metri di profondità, finisce in una fossa dove le correnti sono molto forti e su fondale soggetto a continue frane. Lo Stato Maggiore e l’ammiraglio Barnes messi al corrente dell’accaduto corrono ai ripari e inviano sul posto la nave “Nassau” con al comando Tom Bennett.

Le operazioni di salvataggio non vanno a buon fine. Nel “Neptume” intanto 52 persone dell’equipaggio sono disperse, mentre i superstiti sono 41, il capitano Blanchard si attiva per dare soccorso ai feriti, mentre il capitano Gates effettua le prime ricognizioni utilizzando un piccolo sommergibile “Snack” da lui progettato ma ancora non collaudato. L’operazione di soccorso di Gates è provvidenziale perché permette di controllare la situazione del “Neptune” che rischia un ulteriore affondamento e permette di agganciare il sommergibile con il battiscafo di soccorso intervenuto sul posto. Gates per salvare l’equipaggio riesce ad arrestare l’inabissamento del “Neptune” ponendosi come cuneo.

