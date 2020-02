Salvate il soldato Ryan/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 5 febbraio)

Salvate il soldato Ryan andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di mercoledì 5 febbraio, alle ore 21.25. Si tratta di un film drammatico di ambientazione bellica diretto nel 1998 da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks, ricordato anche per film come Cast Away, Matt Damon, Tom Sizemore e Edward Burns. Il film è ispirato ad una storia realmente accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale. All’epoca dell’uscita nelle sale furono moltissime le polemiche per un linguaggio cinematografico considerato troppo cruento in quanto non appartenente al genere horror o thriller. Questo portò alla censura e anche al divieto per i minori in diversi paesi. Sicuramente però la scena iniziale dello sbarco in Normandia rimarrà per sempre nella storia del cinema.

Salvate il soldato Ryan, la trama del film

Ecco la trama di Salvate il soldato Ryan. Sbarco in Normandia. Il Capitano John Miller (Tom Hanks) guida i suoi uomini attraverso l’inferno della spiaggia e delle trincee tedesche attraverso una sanguinosissima battaglia. Nel frattempo a Washington il generale Marshall (Harve Presnell) apprende una notizia: tre dei quattro fratelli Ryan sono periti durante la guerra e un quarto, paracadutista impiegato nello sbarco in Normandia, risulta disperso. Presosi a cuore le sorti della povera famiglia Ryan, il generale decide di organizzare una spedizione per ritrovare e riportare in patria l’ultimo dei quattro soldati Ryan. La missione viene affidata proprio al Capitano Miller, che mette insieme una piccola squadra di uomini con cui cominciare a setacciare la Normandia alla ricerca del paracadutista disperso. Il gruppo arriva nella cittadina di Neuville, contesa fra tedeschi e americani, dove prende contatto con una famiglia francese. I cecchini tedeschi cominciano però a fare fuoco sul gruppo di Marshall, uccidendo il soldato Caparzo (Vin Diesel). Qui Miller e i suoi riescono ad identificare un James Ryan, ma si tratta solo di un caso di omonimia. Il gruppo si rimette quindi in viaggio verso un altro sondato Ryan, che si trova nella vicina cittadina di Ramelle. Miller e i suoi si trovano però a muoversi proprio nell’area dove imperversano i combattimenti fra tedeschi e americani e vengono loro malgrado coinvolti nella guerra che si scatena attorno a loro.

