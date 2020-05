Salvatora Pireddu, mamma Pamela Prati/ “L’amore più grande, ma mi è stato tolto…”

Pubblicità

Si chiamava Salvatora Pireddu la mamma di Pamela Prati, oggi ospite in studio di Mara Venier. Proprio alla figura materna è stata dedicata la prima intensa parte dell’intervista che ha segnato il ritorno in studio degli ospiti a Domenica In e in particolare della showgirl, ad oltre un anno – ed uno scandalo di mezzo – dall’ultima volta. Della mamma ha parlato molto anche grazie ad alcuni filmati dell’epoca. Di lei ha ricordato il grande sorriso e le tasche piene di frutta secca che realizzava la sua stessa mamma. Da piccola lei e le sue sorelle le chiamavano “bastarde” solo perchè “mia madre non era sposata con mio padre. Mia madre è rimasta vedova giovanissima, ha incontrato mio padre e ci ha fatto sei bambini”. Il ricordo della mamma, che ha fatto di tutto per poter avere con sé i suoi figli, è immenso: “lei è sempre con me, era stupenda, dolce. Era davvero bella, mi ricordo il suo profumo”, ha ammesso.

SALVATORA PIREDDU, MAMMA PAMELA PRATI: LE PAROLE DELLA SHOWGIRL

È una Pamela Prati cambiata e commossa, quella che ha ricordato oggi la mamma Salvatora nell’intervista molto intensa al cospetto di Mara Venier. Dopo la messa in onda di alcuni filmati del passato, la showgirl ha commentato: “Mia mamma è l’amore più grande che io potessi avere nella vita e mi è stato tolto, per questo non riesco a superarlo”. La voce rotta dal pianto, una inedita Prati commossa ha spiegato come in lei sia rimasto sempre il bisogno d’amore per una carezza che non le è stata data. “Mia mamma è stata la mia vita”, ha ammesso l’ex diva del Bagaglino. In una passata intervista proprio a Domenica In, la Prati diceva, parlando della madre: “lei è la mia bambina mi sono presa cura di lei fino alla fine”. Rivolgendosi poi alla conduttrice ha proseguito: “Quanto mi manca Mara, come vorrei che fosse qui per abbracciarla, so che mi capisci, sai qual è il valore di una mamma!”. Proprio lo scorso 13 maggio sarebbe stato il compleanno di Salvatora, la cui scomparsa è per la showgirl ancora un grande dolore.



