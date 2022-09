Salvatore Angelucci dimentica Karina Cascella con Livia Canalis?/ Lo scoop

Salvatore Angelucci pizzicato a cena con Livia Canalis: l’indiscrezione

Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, è stato pizzicato dai paparazzi a cena con la modella Livia Canalis, cugina di Elisabetta. L’ex volto del dating show ha chiuso la relazione con Karina Cascella, dalla quale ha avuto la figlia Ginevra e anche con l’influencer Alessandra Gallocchio.

A quanto pare, ad Angelucci il cuore è tornato a battere come si legge sullo scoop di Pipol Gossi: “Salvatore Angelucci, ex tronista e padre della piccola Ginevra nata dalla relazione con l’opinionista tagliente Karina Cascella, dopo la fine della sua relazione d’amore con l’influencer Alessandra Gallocchio è stato sorpreso ieri sera a cena con la bellissima modella e showgirl Livia Canalis cugina della ben nota Elisabetta. I due, tra una portata e l’altra, si sono scambiati sorrisi e tenerezze per tutta la serata. Potrebbero essere quindi già una coppia?” Al momento gli interessati non hanno ancora confermato la relazione, dunque, si parla solo di rumor ma le foto sembrano suggerirlo.

Salvatore Angelucci perchè è finita con Alessandra Gallocchio

Salvatore Angelucci aveva chiarito la fine della relazione con Alessandra Gallocchio, influencer con cui è stato fidanzato per diverso tempo. L’ex tronista di Uomini e Donne smentisce che si sia trattato di tradimento: “Abbiamo avuto una forte crisi come tutte le coppie di questo mondo…sicuramente non dovuta alle cose che ho letto“.

Ad intervenire sulla questione, si aggiunse anche Karina Cascella che ha usato toni piuttosto aspri nei confronti della Gallocchio: “Lei non fa più parte delle nostre vite“. Con l’ex opinionista del dating show si era creata una bella amicizia, a quanto pare però le cose si sono guastate con la rottura da Angelucci. In ogni caso oggi, sembra che l’ex tronista sia tornato a sorridere con la cugina di Elisabetta Canalis.

