Chi è Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo: entrambi star dei social, insieme da anni e genitori di 2 figli.

Lei è una star indiscussa dei social, in particolare di Tiktok, ma lui non è da meno; Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo, non vive all’ombra della notorietà raggiunta dalla consorte. Anche lui, nel suo piccolo, è celebre nel mondo del web soprattutto per i siparietti con la moglie e per le periodiche partecipazioni alle live ormai iconiche per chi segue assiduamente la tiktoker. Ma chi è il marito di Rita De Crescenzo, quali sono gli aneddoti più significativi del loro rapporto?

Salvatore Bianco – marito di Rita De Crescenzo – è sicuramente meno esposto della consorte ma al contempo attrae non poca curiosità da parte degli appassionati. Di professione ormeggiatore presso il porticciolo di Mergellina, per diletto si diverte sul web al pari della titoker mettendosi in evidenza per simpatia, gag irriverenti e momenti che sono puro divertimento per i fan di Rita De Crescenzo.

Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo: “E’ ancora geloso…”

Non mancano ovviamente le tensioni, prontamente catturate dai video o dalle live di Rita De Crescenzo; ovviamente momenti di quotidianità, isolati, pronti a far spazio al sereno della coppia. In molti ricordano infatti Salvatore Bianco – marito della tiktoker – preso di mira per le sue dimenticanze e talvolta mancanze dal punto di vista della presenza. Momenti che però, come detto, risultano presto superati all’insegna del sentimento che da anni li lega e soprattutto delle tante esperienze di vita difficili e condivise.

Insieme hanno dato alla luce due figli; in totale sono 3 per Rita De Crescenzo che ha avuto il primogenito da una relazione precedente a quella con l’attuale marito Salvatore Bianco. “E’ ancora geloso, ci capita di litigare ogni tanto”, ha ammesso la tiktoker nella recente intervista a Belve al cospetto di Francesca Fagnani. Non è mancata anche una confessione sulla passione ancora in auge: “Mi chiede di fare l’amore ogni mattina”.