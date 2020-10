Salvatore Buzzi oggi a Non è l’Arena/ “La mia verità su Mafia Capitale e il sistema”

Salvatore Buzzi, protagonista di Mafia Capitale, oggi ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti. Dopo sei anni di carcere, la maggior parte dei quali trascorsi in regime di 41 bis, quindi carcere duro, è tornato da qualche mese a piede libero in attesa del ricalcolo della pena. Se l’altro imputato eccellente, Massimo Carminati, preferisce non parlare dell’inchiesta “Mondo di Mezzo” che ha portato alla luce rapporti di corruzione, pressioni e influenze indebite tra politica e mondo dell’imprenditoria, Salvatore Buzzi vuole difendersi e rilanciare le accuse. Infatti, ha dato alle stampe il libro “Se questa è mafia”, in cui racconta la sua vicenda processuale, respingendo però l’accusa di essere mafioso. Accetta, dunque, la definizione di imprenditore spregiudicato, in grado di corrompere politici e funzionari, che si spartisce appalti e lotti, ma quella di mafioso proprio non l’accetta. E dunque l’intervista a La7 rappresenta per lui l’occasione di raccontare la sua verità alla luce di tutto quello che è successo in questi anni.

SALVATORE BUZZI, A LA7 SCOPPIA IL CASO INTERVISTA

Ma l’intervista di Salvatore Buzzi a Non è l’Arena di Massimo Giletti è già un caso ancor prima della messa in onda. Era infatti previsto che parlasse a Piazzapulita da Corrado Formigli, il quale sostiene di essersi poi rifiutato di ospitarlo perché “voleva essere pagato profumatamente”. Di parere opposto è invece Salvatore Buzzi, il quale sostiene di aver invece rifiutato Formigli. Per questo, e per il fatto che il giornalista si è arrabbiato, Giletti non lo pagherà più. “Ma io ci vado lo stesso da Giletti. Per fare un’opera di verità. E anche per fare un dispetto a Formigli”, ha dichiarato ieri nell’intervista rilasciata a Salvatore Merlo su Il Foglio. “Guarda che pure Formigli me pagava. Io non mi nascondo”. Infatti, sarebbe stato poi contattato dalla trasmissione per il compenso: “Quelli della produzione mi hanno offerto 500 euro. Ci ho pensato tutta la notte. E poi gli ho detto: ma annate a quel paese, per 500 euro me ne sto a casa mia”. Quindi, la trattativa è saltata, visto che lui chiedeva duemila euro. “Una miseria. euro. Una miseria. E Formigli fa il moralista dall’alto dei suoi quattrocentomila euro d’ingaggio dicendo che volevo essere pagato ‘profumatamente’. Duemila euro gli aveva chiesto”. Stasera però parlerà gratis da Giletti: “È un uomo libero. È uno che se La7 gli rompe le scatole prende e se ne va a Mediaset. Non è uno legato a catena come Formigli”.





