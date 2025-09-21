Salvatore Calafato, il mandante dell'omicidio di Rosario Livatino racconta: "La sua umanità mi ha spinto a cambiare la mia vita"

Da un lato la santità di Rosario Livatino, dall’altro il pentimento di Salvatore Calafato, che proprio nella memoria del magistrato ha trovato la forza per cambiare vita. Lo ha ammesso lo stesso ex mafioso della stidda, organizzazione criminale rivale di Cosa nostra, che negli anni ’90 fu condannato all’ergastolo come mandante del delitto, avvenuto ad Agrigento mentre il magistrato si recava al lavoro.

Proprio in carcere, riflettendo sui suoi crimini e leggendo gli scritti della sua vittima, ha avviato un percorso di ravvedimento e conversione religiosa, chiedendo scusa pubblicamente alle vittime, alla comunità e alla famiglia del giudice, primo magistrato a essere proclamato beato dalla Chiesa.

Noto per il suo rigore, ma anche per la fede cristiana e la sensibilità umana, Livatino ha ispirato il mandante del suo omicidio, che ora svolge attività di volontariato e segue un percorso di giustizia riparativa, ma si è anche riavvicinato alla fede cristiana con il sostegno di cappellani e volontari.

LA CONVERSIONE DOPO L’OMICIDIO DI ROSARIO LIVATINO

«La sua umanità ha acuito il dolore per le mie malefatte e mi ha spinto a cambiare», le parole di Calafato riportate da Avvenire. Il 58enne, che ha trascorso oltre la metà della sua vita in carcere, non si rispecchia più in ciò che era e ha fatto.

Infatti, al giornale ha raccontato di aver trascorso gran parte della sua detenzione ricordando tutti i crimini commessi, non solo l’omicidio di Rosario Livatino, ma anche altri delitti. «Il dolore che provo per avere procurato la morte del magistrato è lo stesso dolore che nutro nei confronti di tutte le mie vittime e dei loro familiari».

IL RAVVEDIMENTO DI SALVATORE CALAFATO

In Calafato c’è anche il rammarico di aver bruciato la sua gioventù, oltre al dolore di aver arrecato dolore, per il quale ha chiesto già scusa, pur essendo consapevole che ciò non sia sufficiente a «riparare i danni compiuti». Leggendo gli scritti della sua vittima ha scoperto quella che definisce «una figura luminosa, uomo di fede e servitore della giustizia».

Infatti, proprio l’umanità di Livatino ha rappresentato un’ulteriore spinta al suo ravvedimento, di cui la magistratura ha preso atto. Dopo aver trascorso 15 anni nel regime del 41 bis, fu trasferito nel carcere di Opera; poi, nel 2019, ebbe il primo permesso premio; due anni fa la semilibertà, grazie a cui può uscire dal carcere per lavorare e rientrarvi la sera.

Inoltre, fa volontariato e segue un percorso di giustizia riparativa, ma coltiva la speranza di poter ottenere la libertà condizionale per tornare dai suoi familiari. Per quanto riguarda il suo riavvicinamento alla fede, parla di «segni della misericordia di Dio», riferendosi al sostegno del cappellano del carcere di Opera e di alcuni volontari.