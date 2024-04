Salvatore, chi è il nuovo cavaliere di Barbara De Santi a Uomini e Donne/ Produttore cinematografico…

Salvatore, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che corteggia Barbara De Santi

Nuovo arrivo nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 3 aprile 2024. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che ha litigato con Tina Cipollari e il confronto tra Cristiano e Jasna che hanno svelato di essersi baciati, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Barbara De Santi e Renata. La conduttrice annuncia la presenza di due uomini giunti in trasmissione per conoscerle. Per Renata arriva Gianni, un uomo di 73 anni a Bucarest ed Alicante per poi tornare a vivere in Italia nel 2021. Spazio, poi a Salvatore che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscere Barbara.

Cristiano e Jasna, Uomini e Donne/ "Non le ho trovato un difetto". Poi il bacio e la reazione di Marcello

Salvatore abita a Roma, ha 63 anni, è produttore cinematografico. E’ stato sposato due volte ma entrambi i matrimoni sono finiti con due divorzi. Ha 4 figli e da 13 anni è nonno.

La reazione di Barbara De Santi all’arrivo di Salvatore a Uomini e Donne

Salvatore, dopo essersi presentato, spiega il motivo che l’ha spinto a chiamare la redazione di Uomini e Donne per conoscere Barbara. “Ti trovo molto bella. Ho sentito talvolta criticare il tuo carattere, io invece ti trovo forte, una donna che sa quello che vuole”, dice il cavaliere.

GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE PER MARCO/ "Non ti piacciono le persone serie"

Barbara, pur essendo incuriosita dal lavoro di Salvatore, non mostra tanto entusiasmo e ammette di avere dei dubbi. Tuttavia, decide di non mandarlo subito a casa ma di concedergli una possibilità. Barbara, così, si riserva il diritto di mettere fine alla conoscenza dopo un appuntamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA