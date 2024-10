Chi è Salvatore: nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Novità per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 16 ottobre 2024. Maria De Filippi apre la puntata chiamando nuovamente al centro dello studio Gemma Galgani che, reduce dalla fine della frequentazione con Valerio con cui tutto è finito nel peggiore dei modi, è pronta a rimettersi subito in gioco. In studio, per Gemma, arriva così Salvatore di cui, per il momento, non ci sono informazioni sulla sua vita privata. Dalle prime immagini, Salvatore sembrerebbe essere più giovane di Gemma di qualche anno. Il suo arrivo, tuttavia, scatena l’entusiasmo della dama di Torino che non ha alcuna intenzione di arrendersi volendo cercare l’uomo della sua vita.

Margherita Aiello, chi è la dama di Uomini e Donne/ Mario Cusitore chiude con lei: poi spunta Jury

Nonostante, nel corso degli anni, Gemma abbia avuto molte delusioni sentimentali con gli uomini che ha conosciuto nel parterre del trono over, continua ad essere una sognatrice e una romantica. Salvatore, dunque, sarà l’uomo in grado di rubarle il cuore?

Salvatore e la domanda di Gianni Sperti a Uomini e Donne

Gemma Galgani è sempre stata una donna che ha dato molta importanza al feeling e all’attrazione fisica. Come ha più volte sottolineato Tina Cipollari nel corso della stagione attualmente in onda, infatti, Gemma non ha mai negato un bacio al primo appuntamento quando ha davanti un uomo che le piace davvero. Gianni Sperti, così, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, rivolge una domanda precisa a Salvatore.

Chi è Jury, cavaliere di Uomini e Donne/ Lite con Barbara De Santi e uscita con Margherita "una barzelletta"

“Sei uno che ci mette un po’ di tempo oppure sei uno che va subito al dunque?”, chiede l’opinionista lasciando perplesso il cavaliere. L’aspetto fisico e il modo di parlare di Salvatore, tuttavia, colpiscono Gemma che decide di farlo restare in trasmissione per conoscerlo meglio riservandosi, dunque, la possibilità di uscire con lui per poter capire se ci siano le basi per una vera frequentazione.