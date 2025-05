Il pomeriggio di Rai Uno è ormai un must in compagnia de La Volta Buona; merito della sua attitudine da conduttrice capace di unire professionalità, ironia e una buona dose di irriverenza. Eppure, Caterina Balivo avrebbe potuto prendere tutt’altra strada rispetto a quella del mondo dello spettacolo se non fosse stato per la sua determinazione; proprio questo aspetto è stato fondamentale per raggiungere il successo di oggi ma anche per ‘contrastare’ il volere del papà, Salvatore Balivo, che preoccupato da uno showbiz spesso effimero e di passaggio premeva per un percorso di vita dedicato agli studi piuttosto che alla luce dei riflettori.

Ma chi è Salvatore, papà di Caterina Balivo? Ovviamente su di lui le informazioni sono più che carenti data la lontananza dalla luce dei riflettori; grazie ad un’intervista del passato della conduttrice apprendiamo però proprio l’aneddoto della sua ‘volta buona’, ovvero la scelta di sfidare i consigli paterni pur di conquistare il suo sogno. Alla fine, ha avuto ragione lei: “Il terzo posto a Miss Italia è stato la mia ‘volta buona’ per dire a papà che volevo studiare a Roma” – ha raccontato la conduttrice a Il Messaggero – “Lui voleva che frequentassi l’università a Napoli, io volevo vincere”.

Salvatore, papà di Caterina Balivo: “Si candida a nonno dell’anno…”

Salvatore – papà di Caterina Balivo – oggi sarà felice di constatare la caparbietà di sua figlia; diventata conduttrice di successo e soprattutto tra i personaggi televisivi più amati. Comprensibile la sua apprensione in riferimento ai rischi di una carriera dedicata al mondo dello spettacolo; lui, insegnante di professione, ha chiaramente consigliato la figlia spinto dal suo background di vita e soprattutto dal senso di protezione dettato dall’amore di un genitore.

Oggi Salvatore Balivo è nonno a tempo pieno, come spesso raccontato tramite foto sui social di sua figlia. Il papà di Caterina Balivo non ha infatti profili sul web ma non mancano contenuti teneri della conduttrice che raccontano del rapporto speciale con i genitori e soprattutto del loro amore per i nipoti. “Il mio papà si candida a nonno dell’anno”, scriveva la padrona di casa de La Volta Buona sui social a corredo di una tenera foto in compagnia del genitore.

