Si rinnova l’appuntamento su Canale Cinque con Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia farà capolinea ancora una volta sul piccolo schermo. Dopo il record di ascolti al debutto questa sera ritroveremo anche Salvatore tra i protagonisti, visto che il giovane siciliano è uno dei tentatori di questa edizione. 27enne, originario di Palermo, Salvatore si è messo in gioco nel programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e chissà che nel corso delle varie puntate non lo troveremo alle prese con qualche ragazza del gruppo delle fidanzate. Appassionato di sport, ama il nuoto e la corsa, alla quale si è dedicato completamente negli ultimi anni dopo aver praticato palestra, interrotta per motivi di lavoro.

Del suo lavoro come autista, Salvatore di Temptation Island ha rivelato di riuscire a incontrare tante persone ogni giorno. Un’esperienza simile la sta provando nel villaggio in Calabria, dove Temptation Island: “Ho un fratello e una sorella con dei nipoti, i miei genitori sono unitissimi. Mi allenavo tantissimo in palestra poi per motivi di lavoro ho dovuto smettere”.

Salvatore consola Sonia B ma si avvicina a Sarah, fidanzata di Valerio, a Temptation Island 2025

Intervistato da Witty TV, Salvatore di Temptation Island ha confidato anche di aspirare a una famiglia tutta sua un domani. Intanto, nel corso della seconda puntata del reality delle coppie, in onda oggi 10 luglio 2025, Salvatore si avvicinerà inaspettatamente a Sarah, fidanzata di Valerio. Nonostante sia stato scelto da Sonia B, nascerà invece un feeling con Sarah, al punto da uscire anche in esterna con lui, almeno stando alle veloci e brevi immagini spoiler della seconda puntata.

Non mancherà qualche carezza rubata che manderà su tutte le furie Valerio. D’altronde, nel video di presentazione della coppia, la fidanzata non aveva fatto mistero di aver ceduto in passato alle attenzioni di altri uomini a causa delle mancate premure del fidanzato. Sarà così anche stavolta?

