A Chi l'ha visto il caso di Salvatore Del Campo: l'uomo 41enne è evaso a settembre dai domiciliari dopo aver tagliato il braccialetto elettronico

Tra i vari casi che verranno affrontati nella puntata di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, della trasmissione Chi l’ha visto, si parlerà anche del singolare caso di Salvatore Del Campo, il 41enne siciliano che da circa due mesi ha fatto perdere le sue tracce dopo essere evaso dai domiciliari ai quali si trovava per una (doppia) accusa di stalking da parte dell’ex fidanzata e della legale che lo assiste: proprio la trasmissione di Rai 3, infatti, sarebbe in possesso di una testimonianza potenzialmente utile per individuare Salvatore Del Campo e riassicurarlo alla giustizia.

Mettendo in fila tutti i tasselli di questa intricata vicenda, è utile partire dall’inizio per ricordare che il caso di Salvatore Del Campo – ricostruisce il Corriere Adriatico – parte lo scorso febbraio: l’uomo, infatti, in quell’occasione aveva importunato l’ex fidanzata con una pressante serie di tentativi di contatto, facendo scattare una prima denuncia per stalking che si aggravò ulteriormente quando l’uomo decise di aggredire la legale dell’ex in un parcheggio ad Ancona.

Salvatore Del Campo fu, così, ovviamene sottoposto a un divieto di avvicinamento e contatto con l’ex che violò inviandole un paio di messaggi: l’ovvia conseguenza fu il suo arresto, ma su spinta dei legali dell’uomo lo scorso luglio era riuscito a ottenere la scarcerazione con i domiciliari e l’uso del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto impedire a Salvatore Del Campo di avvicinarsi all’ex fidanzata.

Chi è Salvatore Del Campo: evaso dai domiciliari in cui si trovava per un’accusa di stalking da parte dell’ex

Da luglio a settembre tutto sembrava essere tornato alla normalità, ma con un mail inviata al Fatto Quotidiano Salvatore Del Campo annunciò che presto i notiziari avrebbero parlato di lui: poco dopo – appunto, all’inizio di settembre – infatti l’uomo contattò nuovamente il quotidiano per informarlo che era evaso dai domiciliari, tagliando il braccialetto elettronico e lasciando immediatamente l’Italia; tutto – ovviamente – all’insaputa dei suoi legali.

Lo stesso Salvatore Del Campo spiegò al Fatto che l’evasione era dovuta alla sua volontà di far emergere “la verità”, definendo le denunce da parte dell’ex e della sua legale “strumentali” e accusando entrambe di impedirgli di “vedere mia figlia”; e mentre l’ex si dice preoccupata di quello che potrebbe succederle ora che sa che Salvatore Del Campo è libero – ferma restando l’ovvia sorveglianza da parte delle autorità e la caccia all’uomo -, il 41enne a ottobre ha lanciato una raccolta fondi per aiutarlo a sostenere i costi necessari per far emergere la verità sul suo caso.