Salvatore Duccamelia, chi è il fidanzato di Marina Valdemoro Maino concorrente di Tale e quale show 2025: la coppia è felicemente fidanzata dal 2016

Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, debutta su Rai 1 Tale e quale show 2025, la nuova edizione del talent show di Carlo Conti dedicato alle imitazioni degli artisti della musica italiana ed internazionale. Tra i concorrenti del cast ufficiale troviamo anche Marina Valdemoro Maino, popolare content creator divenuta negli ultimi anni una vera e propria star dei social grazie ai suoi ironici video e sketch comici.

Oltre all’ampio seguito sui social, l’esperienza le permetterà di farsi conoscere anche al grande pubblico televisivo. Ma, eccezion fatta per la carriera, che cosa sappiamo in merito alla sua vita privata? A dispetto dell’ampio seguito social e della sua diffusa popolarità, la sua sfera professionale è molto riservata e lontana dai riflettori.

Marina Valdemoro Maino ha un fidanzato di nome Salvatore Duccamelia, del quale si conoscono poche informazioni; volto poco conosciuto e lontano dal mondo televisivo, dello spettacolo e dei social, le informazioni a riguardo sono pressoché inesistenti.

Marina Valdemoro Maino e il fidanzato Salvatore Duccamelia: insieme dal 2016

In merito alla storia d’amore tra Marina Valdemoro Maino e il fidanzato Salvatore Duccamelia, sappiamo che la coppia sta insieme dal 2016 e sono felicissimi ed innamoratissimi. Entrambi sono molto riservati e condividono poco in pubblico della loro relazione; i contenuti principali arrivano direttamente dal seguitissimo profilo della content creator, dove ogni tanto condivide qualche romantico scatto di coppia.

E, tra questi, spuntano anche alcune fotografie e video direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia. Sia l’anno scorso che quest’anno, infatti, la coppia ha sfilato sul red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (da poco si è conclusa l’82° edizione), sfoggiando outfit meravigliosi e mostrandosi sorridenti e molto affiatati, a dimostrazione di una storia d’amore che viaggia ormai da diversi anni a gonfie vele.