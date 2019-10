Salvatore Esposito “Bevenuta Chloe”/ Genny Savastano di Gomorra è diventato zio

Annuncio importante da parte di Salvatore Esposito sui social oggi. Il famoso Genny Savastano di Gomorra è apparso con una bambina in braccio mentre lui la bacia con amore e no, non ha niente a che fare con la nuova stagione della serie e nemmeno con un suo nuovo progetto, ma con il ruolo ben più importante e vero di zio. L’attore spesso si è mostrato al fianco della sorella con il pancione nei mesi scorsi e questa volta le è stato accanto per abbracciare finalmente la sua amata nipotina, la piccola Chloe, nata proprio ieri. Lo stesso attore ha postato la dolce foto su Instagram nelle prime ore di oggi scrivendo: “Welcome Chloe ❣ Sono lo zio più felice del mondo, ora posso partire tranquillo per questa nuova avventura oltreoceano !! Sorellina mia (cognato) sarete due splendidi genitori”. Salvatore Esposito ha vissuto la gioia di diventare zio ma anche il dolore di dover lasciare la sua famiglia in questo momento per via del prossimo impegno in tv.

SALVATORE ESPOSITO ZIO DELLA PICCOLA CHLOE

Il Genny Savastano di Gomorra è pronto a partire alla conquista degli Usa visto che, come lui stesso ha annunciato nei mesi scorsi, farà parte del cast della nuova stagione di Fargo 4. Proprio nei prossimi giorni inizieranno le riprese della serie americana e questo lo porterà dall’altra parte dell’oceano per poi tornare e occuparsi del prossimo capitolo di Gomorra. Il momento di partire si avvicina ed un conto è farlo con la sorella già mamma e un conto farlo con la piccola Chloe ancora nel suo pancino. Una gioia e una piccola vita che sicuramente lo attenderanno quando arriverà il momento di tornare a casa, ne siamo sicuri.

Ecco il post pubblicato da Salvatore Esposito:





© RIPRODUZIONE RISERVATA