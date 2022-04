Salvatore Esposito, chi è e vita privata/ La scalata al successo con “Gomorra” e…

Salvatore Esposito, dal “Clan dei Camorristi” a “Gomorra”

Salvatore Esposito è un attore e il suo nome è diventato famoso dopo aver interpretato Genny Savastano nella serie “Gomorra”. Salvatore Esposito dimostra fin da piccolo una smisurata passione per la recitazione. I suoi primi passi nell’ambito artistico si registrano dopo le scuole superiori, quando Esposito partecipa a una seria di cortometraggi. La sua formazione artistica continua poi con la frequentazione dell’Accademia di Teatro Beatrice Bracco e, successivamente, della Scuola di Cinema di Napoli. Una volta completata la formazione artistica, Salvatore Esposito si trasferisce a Roma.

Il primo ruolo importante di Salvatore Esposito è nel 2013 nel cast della fiction Il clan dei camorristi, fiction in onda su Canale 5 e ispirata alle vicende del famigerato clan dei Casalesi. Da qui arriva il salto e passa a fare uno dei protagonisti di Gomorra. Qui, Salvatore ottiene il ruolo di Gennaro “Genny” Savastano, figlio del boss camorrista Pietro, ragazzo viziato, arrogante e violento che ad un certo punto sarà costretto a fare da solo. Salvatore partecipa a tutte e quattro le stagioni e partecipa anche ad uno dei video ironici dal titolo “Gli effetti di Gomorra sulla gente”. Ha recitato anche in Fargo, popolare serie tv statunitense distribuita in tutto il mondo.

Salvatore Esposito ha sempre mantenuto un bel rapporto con la sua famiglia che lo ha sostenuto nella scelta di diventare attore. In un’intervista al Corriere della Sera aveva infatti raccontato: “Sono figlio di un barbiere e sono cresciuto a Mugnano, dove una volta ho assistito anche ad una sparatoria. Con un morto”. La malavita è stata ad un passo da lui ma Salvatore è riuscito ad aggirarla grazie alla sua famiglia: “La mia famiglia mi ripeteva che il mondo non era il mio condominio. Quando dissi che volevo fare l’attore, mamma e papà non si limitarono a dirmi ‘bene, fai quel che vuoi’. No, ci sedemmo e cominciammo a pensare a come fare”, aveva raccontato.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato da diverso tempo, più o meno dal 2014, con una ragazza lontana dal mondo della televisione. Si chiama Paola Rossi ed è laureata in Giurisprudenza. Il loro è stato amore a prima vista: Paola, avendo visto il trailer di Gomorra, non ha esitato a contattare Salvatore sui social. Lei era in Spagna per Erasmus, così l’attore si è recato da lei per non lasciarla più. Ha conosciuto Salvatore, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Vanity Fair, chiacchierando su Facebook. Paola pensava che l’attore fosse sposato per via delle foto che postava sui social insieme alla sorella.











