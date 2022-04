Salvatore Esposito e Greta Scarano/ “I nostri nonni, persone speciali…”

Salvatore Esposito e Greta Scarano, protagonisti del film “La cena perfetta”, sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 aprile 2022. L’attrice, a cui piacerebbe interpretare il ruolo di una sportiva al cinema, ha esordito dicendo che “il piatto che mi ricorda di più il mio vissuto è il sugo, il ragù. Sono cresciuta con una nonna ciociara, di nome Maria Pia, trapiantata a Roma e che cucinava sempre: i suoi erano sapori inconfondibili che cerco in tutti i piatti. Molto molto raramente mi capita di ritrovarli e quando succede mi commuovo”.

SALVATORE ESPOSITO E GRETA SCARANO, LUI: “MIO PADRE NON SA CHI SIANO I SUOI VERI GENITORI”

Seduto accanto a Greta Scarano, Salvatore Esposito ha riferito che “mio padre è stato adottato da mio nonno e mia nonna e cresciuto poi da loro. Lui ci ha provato e sta provando a cercare i genitori biologici: si è anche rivolto al tribunale dei minori, ottenendo alcune informazioni e scoprendo che la mamma da circa 40-50 anni si era trasferita negli Stati Uniti d’America. Loro hanno inoltrato una comunicazione a lei, ma se non arriva risposta, non possono rivelare la sua identità. Credo che per mio padre sarebbe importante sanare quella ferita e capire il motivo per il quale è stato abbandonato. Lui non ne ha mai parlato come una colpa, bensì come una volontà di risolversi. Io non posso rassicurarlo, perché non saprei cosa dirgli”.

