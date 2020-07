Salvatore Esposito in ospedale/ “Operato alla gamba, tornerò più forte di prima”

Cosa ci fa Salvatore Esposito in ospedale? In molti se lo sono chiesti dopo aver visto lo scatto pubblicato dall’attore su Instagram. In questo, il noto Genny Savastano della serie TV Gomorra è a letto, con una gamba completamente fasciata. Tuttavia cerca subito di stemperare l’allarme provocato dalla foto con un messaggio in cui fa sapere di stare bene. “Never back down!!! – ha esordito nella didascalia, per poi tranquillizzare i fan – State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!!” Così i ringraziamenti all’equipe medica: “Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell’ Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING!!!” Nulla di grave, dunque, ma cosa è capitato al noto attore?

Salvatore Esposito in ospedale: “Operazione alla gamba per..”

È proprio Salvatore Esposito, di fronte ai tantissimi messaggi ricevuti dai fan, a decidere di tranquillizzarli ulteriormente, svelando di essersi sottoposto ad un’operazione. “Mi state scrivendo in tanti e ci tenevo a tranquillizzarvi. – ha dichiarato in una serie di storie pubblicate su Instagram – È un intervento di routine, una pulizia al tendine rotuleo. Ma tornerò presto, più forte di prima.” ha spiegato ancora l’attore di Gomorra. Così torna a ringraziare tutti per l’affetto dimostrato nei suoi confronti: “Grazie a tutti ma non vi preoccupate perchè anzi avrò più tempo da dedicarvi visto che devo stare con le stampelle per un po’”, ha ammesso infine l’attore, che appare comunque sereno e tranquillo nonostante l’operazione appena subita.





