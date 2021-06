Salvatore Esposito/ L’infanzia in periferia: “Sentivo gli spari mentre giocavo”

Salvatore Esposito è uno degli ospiti della nuova puntata di Domenica in. In Gomorra, la serie Sky che racconta il mondo e le dinamiche criminali della mafia napoletana, Salvatore interpreta Genny Savastano, figlio di un boss della camorra e come tale pienamente immerso in quel contesto di morte a cui ormai non fa più caso. Per lui, infatti, è diventato normale assistere e in seguito compiere in prima persona delle vere e proprie carneficine, tanto quanto per Salvo era diventato ‘normale’ convivere col rumore degli spari e con quell’atmosfera poco rassicurante che si respira in certe periferie (di Napoli e non solo). “Giocavamo nelle stradine, nei cortiletti”, ricorda l’attore, nato e cresciuto a Mugnano. “Intorno a noi avveniva di tutto. Una volta sentimmo degli spari: scappammo e per un po’ non ci facemmo vedere. Poi tornammo e fummo avvicinati da un ragazzo un poco più grande che ci disse: se volete, vi proteggo io. Eravamo piccoli, capisce?”.

A quella strana domanda, Salvatore Esposito rispose d’istinto “no”. “Così anche alcuni miei amici, mentre altri accettarono quella protezione. Non li ho più visti, so che alcuni non ci sono più”. Lo racconta in un’intervista pubblicata venerdì sul Corriere: le periferie, secondo lui, sono difficili ovunque, non soltanto a Napoli. “Però quando qualcuno dice che comunque una scelta tra il bene e il male c’è sempre e che sta a noi fare quella giusta, forse non ha mai vissuto in certe periferie”. Dove regna la camorra, dice, la scelta non c’è. Ma soprattutto “non ci sono le famiglie”, a loro volta travolte dai problemi. “Non c’è lo Stato”, cosa che Gomorra ha narrato. “Se va bene – prosegue – c’è un prete coraggioso”.

In certi posti è difficile anche immaginarsi un futuro fatto di grandi imprese. Dopo il diploma, Salvatore Esposito si mise a lavorare al Mcdonald’s, e là rimase per sei anni. Poi un giorno tornò a casa e si disse: ma è questo ciò che vuoi fare? Così si trasferì a Roma per intraprendere la strada, più ambiziosa, della recitazione: “Quando dissi che volevo fare l’attore, mamma e papà non si limitarono a dirmi ‘bene, fai quel che vuoi’. No, ci sedemmo e cominciammo a pensare a come fare. Quale scuola, quale strada, quale contatto coltivare. È una sfumatura importante, il confine tra lasciare libertà ad un figlio e seguirlo con attenzione e fermezza”. A loro va il grazie più grande: non erano ricchi, ma nonostante questo l’hanno sempre incoraggiato. E alla fine Salvo ha trovato la sua strada.

