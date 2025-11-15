Salvatore Esposito, l'amore per Paola Rossi: i due convoleranno presto a nozze dopo la proposta arrivata nel 2023. Si amano ormai dal 2014

Salvatore Esposito, attore napoletano e volto di Gomorra, è felice ormai da anni al fianco di Paola, la donna che presto diventerà sua moglie. La loro storia è cominciata in maniera fortuita e casuale: Salvatore, infatti, ha ricevuto un giorno un messaggio sui social proprio scritto da quella che sarebbe poi diventata la sua fidanzata. “Paola mi ha inviato un messaggio per farmi i complimenti – ha confessato -. Ho notato la sua foto del profilo e abbiamo iniziato a parlare”. Da quel momento i due hanno iniziato a conoscersi meglio fino a decidere di vedersi, in pochissimi giorni: ne è nata una simpatia immediata che ha portato poi al primo incontro, avvenuto in Spagna, dove lei stava svolgendo l’Erasmus, appena due giorni dopo quel primo messaggio arrivato in chat.

Da quel primo appuntamento del 2014, la coppia non si è più lasciata. Nel 2023, a New York, Salvatore Esposito ha chiesto a Paola di diventare sua moglie. Un invito raccolto dalla giovane, che ha subito detto di “sì” all’attore, del quale si era innamorata dieci anni prima. I due presto diventeranno marito e moglie, a due anni dalla proposta: sembra infatti sempre più vicina la data delle nozze, alle quali i due hanno lavorato a lungo per far sì che tutto sia perfetto.

Salvatore Esposito, l’amore per Paola Rossi: “Speriamo di allargare la famiglia”

Parlando dell’amore che lo lega a Paola Rossi, che presto sposerà, Salvatore Esposito ha confessato a Vanity Fair: “Per lei provo cose che non ho mai provato. È piombata nella mia vita come un uragano, e l’ho presa al volo”. Da dieci anni i due condividono le rispettive vite: Paola, tornata poi in Italia, è al fianco dell’attore dal 2014. I due hanno in progetto non soltanto le nozze, che arriveranno presto, ma anche i figli: Salvatore spera infatti di allargare presto la famiglia insieme a Paola, ma per il momento nelle loro vite è arrivata una bassinotta, Lola.