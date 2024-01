Salvatore Esposito, proposta di matrimonio alla compagna Paola Rossi/ Il romantico video a New York

Salvatore Esposito, proposta di matrimonio a Paola Rossi a New York

Salvatore Esposito ha chiuso in bellezza il 2023, volgendo ora lo sguardo verso un 2024 che sarà ricco di grandi emozioni e all’insegna dell’amore. L’attore di Gomorra, che ha interpretato il ruolo di Genny nella nota serie tv, ha infatti chiesto la mano alla sua compagna, Paola Rossi. Meraviglioso scenario della romantica proposta di matrimonio è stato il Rockerfeller Center di New York: sulla pista di pattinaggio, come mostra un’istantanea condivisa da Esposito sul profilo Instagram, si è inginocchiato mantenendo l’equilibrio e ha mostrato l’anello alla sua dolce metà.

“Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere“, ha scritto l’attore a corredo dello scatto social. A seguire, ha ringraziato tutti coloro che l’hanno aiutato nella realizzazione di questa bellissima sorpresa, in una cornice così magica e con sullo sfondo un gigantesco albero di Natale tutto illuminato.

Salvatore Esposito: “Lei ha detto sì“. Il romantico video sui pattini

Oltre alla foto, Salvatore Esposito ha anche condiviso su Instagram il video completo che immortala la proposta di matrimonio: l’attore che si inginocchia, mantenendo l’equilibrio sui pattini, lei che si commuove e che lo bacia affettuosamente dopo aver ricevuto in dono il prezioso anello. “Ubi tu, ibi ego”. Ovunque sarai, io sarò. Ps : She said Yes“, ovvero “lei ha detto sì“: è questo il messaggio condiviso dalla star di Gomorra a corredo del video, presto inondato di like e messaggi di congratulazioni da parte dei fan. Il 2024 si apre, dunque, nel segno di una romantica proposta di matrimonio che cambierà per sempre la vita della coppia.

