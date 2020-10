Salvatore Giorgio, il sensitivo che ama Barbara D’Urso/ “Carmelita condurrà Sanremo”

Salvatore Giorgio è un sensitivo della percezione extrasensoriale che ha un dono, quello di prevedere il futuro. Come riferito da Dagospia, il ragazzo sostiene di aver ricevuto questo dono speciale da Dio e da sua nonna, e ci tiene a precisare di non far parte dell’esercito dei ciarlatani, come i vari “santoni” scoperti da trasmissioni come Striscia la notizia o Le Iene. “Per me tutto questo è davvero un peso nel cuore e nell’anima – le parole di Salvatore Giorgio riportate da Dagospia – molte volte ho cercato di fare altro, ma chi mi conosce e mi vuole bene non me lo ha permesso! Io mi chiamo Salvatore di nome ma ho anche salvato persone dalla perdizione”. Originario di Napoli, come molti suoi compaesani e non solo, ha un grandi idolo, Barbara D’Urso: “La sogno spesso – ha svelato il sensitivo – e in uno degli ultimi sogni che ho fatto ho visto Barbara condurre un programma che lei ama molto; stava calcando il palco di Sanremo”.

Salvatore Giorgio: “BARBARA D’URSO HO UN SEGRATO DA SVELARTI”

Quindi Salvatore Giorgio lancia un appello rivolto alla sua beniamina: “Barbara, continua a pregare come stai facendo, perché il tuo sogno si avvererà molto presto, e io e te sappiamo di cosa si parla… e poi ho più di un segreto da svelarti, che sono sicuro ti renderà felice! Ho un regalo per te…”. Salvatore Giorgio vorrebbe far conoscere al mondo intero questa sua dote di predire il futuro, un dono raro che lo stesso definisce ben lontano da “chiacchiere da ciarlatano”. Si tratta di un qualcosa di innato, che non puoi studiare o apprendere, e di conseguenza chi si avvale del suo aiuto può davvero essere illuminato sulla strada da compiere. Un dono così prezioso che alla fine Salvatore Giorgio vive proprio grazie alle sue doti: “Vivo del mio lavoro, ho la mia partita iva, i miei studi professionali fra Perugia e Città di Castello, ho tante testimonianze che possono raccontarvi di ciò che sono stato per loro. Sono consapevole – conclude – che andrò incontro a molte critiche ma sono pronto ad accettare tutto, perché non sono un guerriero armato ma sono un guerriero di luce. Il mio sogno non è la TV, ma aiutare le anime perse”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA