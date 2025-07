Salvatore Guida, chi è il tentatore di Sarah a Temptation Island 2025? Tra passeggiate a cavallo, gite in barche, dediche e confessione nascerà un flirt?

Salvatore Guida è uno dei tentatori di Temptation Island 2025 che sta corteggiando Sarah Esposito, fidanzata di Valerio Ciaffaroni. Durante il percorso nel programma di Canale 5, il single si è avvicinato molto alla ragazza e oggi i due sembrano più affiatati che mai. Questo fa intendere che il sentimento tra lei e il fidanzato non sia più così forte, ma del resto è proprio per questo che hanno deciso di andare a Temptation.

Salvatore è il tentatore di Sarah a Temptation Island 2025, con lui la fidanzata si è aperta molto e gli ha confessato tutto ciò che secondo lei non va con il rapporto con il fidanzato Valerio. Sarah Esposito e il single Salvatore Guida si sono avvicinati in maniera causale, all’inizio era una spalla su cui piangere e poi giorno dopo giorno l’intesa è cresciuta. E tra paseggiate a cavallo, uscite fuori e dediche, non sono mancati carezze e abbracci. Per ora Sarah non si è spinta troppo oltre ma cosa succederà nella puntata di questa sera e nelle prossime? Tra i due nascerà un flirt?

Salvatore Guida, ecco cosa gli piace di sè stesso

Passiamo subito a scoprire chi è il single che la sta corteggiando. Witty Tv ha mostrato il video del ragazzo che oggi ha 27 anni e la sua professione è quella di autista privato. Viene dalla Sicilia, in particolare da Palermo e nella vita di tutti i giorni accompagna dunque i turisti nel visitare la regione. Salvatore Guida tentatore di Sarah a Temptation Island 2025 ha spiegato di avere due passioni, quella della palestra e quella della cura del corpo: “Mi piacciono le mie spalle larghe, il viso e i denti che ho dritti: sono fissatissimo. Sono una persona ambiziosa“.

“Fra dieci anni mi vedo con una famiglia e un lavoro mio in proprio, sono molto legato alla mia famiglia, ma sicuramente il mio obiettivo è andar via“, ha detto Salvatore a Witty Tv, “non perché sto male, ma perché ho 27 anni, ho bisogno della mia privacy, penso sia arrivato il momento. Il passaggio dall’adolescenza all’uomo penso sia fondamentale“. Queste le parole del siciliano che si è avvicinato a Sarah Esposito, fidanzata che si sta affezionando sempre di più a lui durante questo percorso.