Salvatore Guida è uno dei tentatori di Temptation Island 2025 e ha confessato la sua voglia di andare via dalla famiglia per avere la sua indipendenza

A Temptation Island 2025 come tutti gli altri anni a far da padroni sono le reazioni delle coppie fidanzate quando vedono i famosi video durante il falò. E questo è dovuto al fatto che fidanzate e fidanzati si lasciano imbambolare dai tentatori e dalle tentatrici. Salvatore Guida ha da subito attirato l’attenzione di Sarah, ma chi è l’uomo? Nato a Palermo, ha 27 anni, e lavora nella sua città natale come autista per turisti dove li accompagna per tutta la sua splendida regione.

L’esempio dell’amore ce l’ha in casa, l’uomo in questione: i suoi genitori, che stanno insieme da anni, e poi è molto legato al fratello e alla sorella, che lo hanno reso già zio. Però, come ha confessato lui stesso durante una chiacchierata nel programma, “sono molto legato a loro, ma il mio obiettivo è andare via” perché vuole un po’ più di indipendenza.

Salvatore Guida, tentatore di Temptation Island: “Fra dieci anni mi vedo con una famiglia”

“Fra dieci anni mi vedo con una famiglia” ha confidato il tentatore Salvatore Guida a Temptation Island 2025, “e un lavoro mio in proprio”. Ha detto di avere un forte legame con la sua famiglia, a partire dai genitori che per lui sono il ritratto dell’amore, per non parlare di suo fratello e di sua sorella che lo hanno reso zio. Quello che vorrebbe fare è andar via di casa al fine di avere la sua privacy, la sua indipendenza. Durante il percorso lui le ha regalato un libro ed insieme hanno letto alcune frasi e subito dopo non sono mancati strusciamenti e ammiccamenti, insomma il flirt continua anche nella puntata di questa sera del viaggio nei sentimenti.

Il tentatore di Sarah a Temptation Island 2025, Salvatore ha una passione per lo sport (corsa e nuoto) oltre al mondo dello spettacolo e della moda. Ha partecipato anche a Mister Italia fino ad arrivare a essere un tentatore nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Cosa succederà alla coppia? Il 27enne riuscirà a metterli sempre più in difficoltà?