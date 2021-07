Salvatore Lampitelli vincitore di The Winner Is/ “Fu un momento emozionante, oggi…”

“Questa sera la finale di The Winner Is su Canale 5. Sarà bello rivivere quelle emozioni insieme!” A ricordarlo su Facebook è proprio il concorrente che, nella puntata di The Winner Is in replica questa sera su Canale 5, si aggiudicherà la vittoria dell’edizione. Lui è Salvatore Lampitelli, in arte Sabba, che dopo aver vinto la quarta puntata dello show, trionfò anche nella finalissima, aggiudicandosi il montepremi di 150mila euro. Era il 2017 quando Salvatore vinse il programma, ma oggi cosa fa? Salvatore ha continuato a coltivare la sua grandissima passione per il canto e, ad oggi, è ancora questo il suo mestiere. Sabba ha pubblicato da poco un nuovo singolo, Loop, e a breve partirà con un nuovo tour che dalla Campania si sposterà poi nel Lazio, a Roma. “Il momento della vittoria fu emozionante al massimo, non ci credevo, piangevo come un bambino”, ha ricordato sui social, rispondendo ad una fan che ha rivisto le repliche dello show su Canale 5.

Salvatore Lampitelli, cosa fa oggi? “mi ritrovo facilmente nelle definizioni di cantante e cantautore”

Ma chi è Salvatore Lampitelli, in arte Sabba? Sul suo portale, l’artista si descrive così: “[…]mi ritrovo facilmente nelle definizioni di cantante e cantautore. Cantare bene, cantare benissimo, saper fare le cose, non basta più, almeno dai tempi dell’avvento di Lucio Battisti. La mia scuola l’ho fatta direttamente sul campo, scontrandomi con le mille difficoltà che incontri quando non hai tempo da perdere e bisogna produrre in maniera professionale subito.” Salvatore ha sempre creduto e combattuto per il suo sogno: “Ora so che oggi sono sicuramente più pronto di dieci anni fa, ma che tra dieci anni guarderò al Sabba di oggi e sorriderò. – ha ammesso il cantante nella sua presentazione, per poi concludere – Il segreto é immaginarsi un futuro e dirsi che nulla può far così male, perché continueremo a lavorare e crescere, e un giorno rideremo sopra ogni cosa che oggi ci fa soffrire.”

