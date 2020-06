Salvatore Leone/ Dalla Macchina del tempo al ballo sexy della sfilata intimo di Ciao Darwin…

Pubblicità

Salvatore Leone verrà sempre ricordato per aver partecipato alla sfida Belli Vs Brutti di Ciao Darwin 7. Canale 5 trasmetterà la replica della terza puntata nella sua prima serata di oggi, sabato 6 giugno 2020, e potremo rivedere il concorrente alle prese con il gioco della Macchina del Tempo. In gara con i Brutti, Leone se l’è dovuta vedere con Jessica Zanazzi dei Belli e affrontare le domande fatidiche sul mondo delle fiabe. In questa fase, il concorrente è riuscito ad oscurare la rivale, ma subito dopo ha perso quota. La colpa? La gara a chi mangiava più wurstel in pochissimi secondi. Dato il fascino della concorrente dei Belli, Salvatore non è riuscito a farsi notare. Poi però ha avuto modo di sbizzarrirsi con le pentolacce, dopo essere stato bendato, e infine è volato verso il gong per battere sul tempo l’avversaria. Missione compiuta: Salvatore è riuscito ad ottenere 30 punti in più per i Brutti, anche se le sue imprese non sono servite. La sua squadra, a quel punto dello show, era ancora in svantaggio rispetto ai Belli.

Salvatore Leone, Ciao Darwin: le armi da seduttore del “brutto”

Chi l’ha detto che anche un Brutto non può essere sexy? Salvatore Leone ce l’ha messa davvero tutta per riuscire a dimostrare le proprie armi da seduttore a Ciao Darwin 7. Dopo aver affrontato la Macchina del Tempo, il concorrente infatti si è presentato in passerella con il suo abbigliamento intimo e seducente: canottiera bianca e slip in tinta. Il balletto con tanto di movimento di bacino ha divertito i telespettatori e persino lo stesso Leone, che all’epoca ha deciso di ritwittare il cinguettio della trasmissione. Clicca qui per guardare il post di Salvatore Leone. L’esperienza nel programma di Paolo Bonolis però non l’ha soddisfatto del tutto. Venti giorni dopo la messa in onda della puntata sono stati trasmessi i Darwin di Donatello e Leone è rimasto escluso dai giochi. “Vabbè, speravo di concorrere per uno dei tre premi ma non mi hanno scelto. Grazie comunque mi sono divertito”, ha scritto.

Video, il balletto sexy





