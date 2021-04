Salvatore Mastroianni, fratello di Luigi con Sindrome di Down/ “Sbagliato? No!”

Salvatore Mastroianni è ormai un volto noto della tv visto che il giovane fratello di Luigi, ex tronista di Uomini e donne, è stato spesso in tv all’epoca del trono e nel momento della scelta e di alcune esterne, ma ultimamente è spesso in tv grazie al libro che lui gli ha dedicato. La storia dei fratelli Mastroianni è stata rinchiusa nelle pagine di un libro che racconta la diversità ma anche il bullismo e tutto quello che insieme hanno vissuto, patito ma anche combattuto. Lo stesso Luigi, intervenendo ospite a “Verissimo” ha parlato del fratello Salvo come della persona più importante della sua vita. “Abbiamo due anni e mezzo di differenza io e lui. Il primo ricordo che ho di lui risale a prima della sua nascita, quando mamma e papà mi dissero che avrei avuto un fratellino ‘diverso’”.

Il loro modo di essere fratelli, di essere uno l’ancora dell’altro, ha permesso a Luigi Mastroianni di raccontare una storia intensa che sta conquistando i lettori e che oggi arriverà nello studio di Oggi è un altro giorno. Lo stesso Luigi ha spiegato: “Io in un primo momento non capivo, poi è nato e io non ho mai avvertito questa diversità. Volevo bene a mio fratello a prescindere, solo che lo vedevo poco, in quanto i miei genitori impiegavano più tempo nei suoi confronti e mi lasciavano dai nonni”. Salvo Mastroianni è nato due anni e mezzo dopo il fratello Luigi ma questo non gli ha impedito di essere amici e fratello. Salvo si è diplomato al Liceo artistico ed ama stare con gli amici e condividere il tempo con il suo fratellone che lo porta spesso in giro e lo rende partecipe della sua vita, anche quella amorosa. Cos’altro scopriremo di lui oggi?

