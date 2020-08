Salvatore Modesti Barbara e Francesco: ex marito e figli Gabriella Farinon/ Addio e..

Gabriella Farinon è stata una delle signorine buonasera più amate della televisione italiana. Oltre ad aver avuto una carriera ricca di successi e soddisfazioni, Gabriella Farinon ha avuto anche un’intensa vita privata. Il suo primo matrimonio è stato quello con il regista Salvatore Modesti. Un amore che è stato coronato dalla nascita di due figli, Barbara e Francesco. Un matrimonio che, tuttavia, non ha retto e che ha portato l’ex signorina buonasera e il regista a dirsi definitivamente addio. L’amore tra la Farinon e Modesti, nonostante la presenza di due figli, è finito con l’annullamento delle nozze che ha poi permesso alla Farinon di rispostarsi con Stefano Romanazzi che la Farinon, in un’intervista rilasciata a Vieni da me, il 3 febbraio 2020, ha definito l’amore della sua vita. L’ex signorina buonasera ha sempre protetto la sua vita privata facendo qualche eccezione nel corso delle poche interviste rilasciate negli ultimi anni.

Barbara e Francesco Modesti, il rapporto con mamma Gabriella Farinon

Dell’amore con Salvatore Modesti, finito da tempo, Barbara e Francesco sono i testimoni. Del rapporto con i figli, Gabriella Farinon ha parlato ai microfoni di Caterina Balivo lo scorso febbraio raccontando quanto sia stato difficile conciliare il suo ruolo di mamma con quello di lavoratrice. «Le mamme che lavorano hanno sempre il senso di colpa ed i figli chiedono: “Perchè non stai con me? Perchè stai là?”. Avevo un amico neuropsichiatria, andai da lui e confidai questa cosa. Lui mi disse che la cosa più importante era dare il buon esempio con il lavoro, anche se da un bambino non è capito: per loro la mamma è fuori casa, non c’è», raccontava Gabriella Farinon che oggi è anche diventata nonna.



