Salvatore Modesti e Stefano Romanazzi, mariti Gabriella Farinon/ La loro storia

Chi oggi è ormai adulto ricorda bene quanto le “Signorine Buonasera“, questo il nome con cui venivano designate le annunciatrici Rai, siano entrate nella storia della Tv. Tutte loro sono diventate una presenza quasi familiare per chi trascorreva parte del proprio tempo libero davanti al piccolo schermo e le apprezzava per la loro capacità di non avere mai atteggiamenti sopra le righe. Tra queste, c’è certamente Gabriella Farinon, che è arrivata a questo ruolo quasi per caso ma che è riuscita a togliersi anche soddisfazioni importanti.

Nel corso della sua carriera, infatit, la donna ha avuto la possibilità anche di lavorare al fianco di “colonne” quali Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Corrado, oltre ad avere presentato il Festival di Sanremo per tre volte. Non ha mai amato parlare della sua vita privata, anche se non ha mai nascosto i nomi degli uomini più importanti della sua vita, i due mariti Salvatore Modesti e Stefano Romanazzi.

Salvatore Modesti e Stefano Romanazzi: i due mariti di Gabriella Farinon

Salvatore Modesti è stato il primo marito di Gabriella Farinon, con cui l’ex annunciatrice è convolata a nozze nel 1972. I due si sono detti addio dopo nove anni, ma conservano un bel ricordo di questo rapporto, coronato dall’arrivo di due figli, Barbara e Francesco.

Dopo meno di un anno dalla separazione, la donna si è sposata nuovamente con Stefano Romanazzi, a cui è rimasta legata fino al 1994, anno in cui l’uomo è scomparso a causa di un tumore. Ancora adesso lei lo considera “l’amore della mia vita, una persona eccezioanle“. A unirli in matrimonio è stata una loro amica in comune, Susanna Agnelli.

