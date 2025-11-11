Salvatore Montefusco e il duplice femminicidio di Gabriela Trandafir e Renata ad Amore Criminale: condannato all'ergastolo (con una "riforma" della pena)

SALVATORE MONTEFUSCO, DAI 30 ANNI ALL’ERGASTOLO

Il duplice femminicidio di Castelfranco Emilia resta un caso tutt’altro che chiuso per Salvatore Montefusco, al quale rimane la possibilità di ricorrere in Cassazione per far valere le proprie ragioni. Proprio la pena inflitta all’imputato è stata al centro di un acceso dibattito anche tra i giuristi.

Gabriela Trandafir e Renata, uccise a fucilate/ Cos'è successo e perché un carabiniere è finito a processo

In primo grado Montefusco era stato condannato a 30 anni di carcere per l’uccisione della moglie Gabriela Trandafir e della figliastra Renata, avvenuta tre anni fa a colpi di fucile. Più che l’entità della condanna, a far discutere fu il riconoscimento delle attenuanti. Nella sentenza si parlava infatti di una presunta “comprensibilità umana” dei motivi che lo avevano spinto a compiere il duplice delitto — un passaggio che suscitò indignazione e preoccupazione.

Angelo Di Lella, marito Giovanna Frino: ergastolo per femminicidio/ Sparò alla moglie davanti alla figlia

La Corte d’Assise riconobbe a Salvatore Montefusco le attenuanti generiche, valutandole equivalenti alle aggravanti, alcune delle quali furono peraltro escluse. Una decisione che venne definita da più parti una “sentenza pericolosa”, proprio per l’impatto che avrebbe potuto avere sulla giurisprudenza in materia di violenza domestica.

Su quel passaggio controverso la Procura di Modena concentrò il proprio ricorso in appello: l’impugnazione è stata accolta e la pena riformulata. Montefusco è stato così condannato all’ergastolo, con l’aggiunta dell’isolamento diurno per un anno.

Giovanna Frino, uccisa a colpi di pistola dal marito ex guardia giurata/ "Omicidio spinto da folle gelosia"

LA BUFERA PER LE MOTIVAZIONI DI PRIMO GRADO

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado si leggeva che Salvatore Montefusco, incensurato prima del duplice omicidio, non avrebbe mai commesso quei delitti «se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari».

I giudici attribuirono dunque alle tensioni domestiche la causa scatenante del gesto, arrivando a parlare di “motivi umanamente comprensibili” — una formulazione giudicata in seguito profondamente inopportuna.

Secondo la Corte d’Assise, l’imputato meritava le attenuanti non solo perché incensurato, ma anche per aver confessato, per il suo «contegno processuale» e per la particolare «situazione familiare». Una lettura che in appello è stata completamente ribaltata. I pubblici ministeri hanno definito quell’espressione «assolutamente infelice» e «non condivisibile», sottolineando che si trattava di valutazioni soggettive e di una presunta comprensione del gesto di Salvatore Montefusco «opinabile».

I magistrati hanno inoltre ricordato il procedimento di separazione in corso e le denunce presentate dalle vittime per maltrattamenti, elementi che contraddicono la tesi della “spinta emotiva”. La decisione della Corte d’Appello ha così ribadito la piena responsabilità dell’imputato Salvatore Montefusco, accogliendo la linea della Procura e riconoscendo la gravità dei fatti. Un ribaltamento che ha incontrato il plauso e il sollievo dei familiari di Gabriela e Renata Trandafir, i quali, dopo la prima sentenza, avevano espresso pubblicamente sdegno per quella motivazione ritenuta ingiustificabile.