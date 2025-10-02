Si parla di Salvatore Ocone a La vita in diretta e Dentro la notizia, con le parole di Mario, il figlio del killer: le sue dichiarazioni, ancora sconvolto

Il duplice omicidio di Paupisi commesso da Salvatore Ocone, al centro delle notizie trattate ieri da La vita in diretta e Dentro la notizia. Entrambe hanno intervistato il povero Mario, figlio maggiore del killer, unico sopravvissuto insieme alla sorella 16enne, che però si trova in prognosi riservata. “Ho visto mia sorella nel pomeriggio – ha raccontato al primo canale – è in coma farmacologico e speriamo si riprenda, ha subito un intervento delicato, non ho le informazioni per potervi dire se sta bene, è in pericolo di vita”.

Su eventuali segnali dati dal padre prima di aver ucciso la moglie e il figlio 15enne: “Ero a conoscenza della sua depressione ma non aveva dato mai segni che potesse sfociare in una situazione del genere, mai avrei immaginato una cosa del genere”. Quindi ha proseguito: “Avrebbero dovuto festeggiare i 25 anni di matrimonio il 19 ottobre, compiuti il 21 agosto. Io ero fuori per lavoro come cameriere – ha continuato – ero fuori da aprile, ho fatto tuta la stagione a Rimini e sarei tornato giovedì 2. C’era un clima difficile in casa? Direi di no, qualche problema, qualche litigio ma mai sfociato in nessun tipo di violenza, mai visto alzare le mani, mai. Mia madre ci teneva moltissimo a mio padre, nonostante tutto”.

“Mio papà guidava molto poco l’auto e andava mia madre a prendere le medicine anche per andare a fare la spesa, ci pensava sempre mia mamma. So che prendeva i farmaci, poi io non c’ero, so quello che mi veniva detto in chiamata”. Poi ha chiosato dicendo: “L’ultima volta che li ho sentiti è stato venerdì sera che li ho chiamati, sono stato in chiamata con loro, era tutto tranquillo, niente di che”. Parlando con Dentro la Notizia ha aggiunto: “Sono arrivato ieri sera (martedì ndr) da Rimini alle 8:35 circa di sera, è stato un lungo viaggio. Mi hanno informato ieri mattina (martedì ndr) i carabinieri, ho ricevuto una chiamata e il resto l’ho letto sul giornale”.

SALVATORE OCONE, IL FIGLIO MARIO: “ERA MOLTO VICINO A NOI”

Sul padre: “Papà era un lavoratore, non aveva mai mostrato segni di violenza, anzi, era molto vicino a noi, nessuno si aspettava un gesto del genere. Amo mio papà? Ai tempi gli volevo bene sì. L’ho sempre visto come è sempre stato, non ha mai… scusate ma non ho parole. Aveva avuto dei problemi di salute, continuava a prendere farmaci antidepressivi, era sotto cura. Poteva essere evitata questa tragedia? Nessuno se l’aspettava e non si poteva evitare, non c’è mai stata alcuna violenza, solo qualche litigio come tutte le famiglie”.

Sulla sorella: “Sono andato a trovare Antonia nel pomeriggio, sta in coma farmacologico e speriamo si riprenda, non ho altre info. Il suo ricordo più bello? Era una ragazza sempre sorridente, dolce. Mio fratello era molto legato a mia sorella, eravamo tutti molto legati, non ho parole. Devo trovare il tempo di riprendermi da questa situazione, di metabolizzare e andare avanti con la mia vita. Mamma? In questo momento non riesco a fornirvi un ricordo”, ha concluso visibilmente scosso.

SALVATORE OCONE, LE PAROLE DELLA ZIA DELLA MOGLIE

Dentro la Notizia ha parlato anche con la zia di Elisa, la moglie di Salvatore Ocone, che ha spiegato: “Tutti avremmo potuto fare qualcosa ma dobbiamo precisare che Elisa era una persona sorridente, non dava adito al pensare a qualcosa che non andava, che poteva esserci una discussione, anche perchè le discussioni ci sono in tutte le famiglie”.

“Avrebbe festeggiato fra poco i 25 anni di matrimonio, ho già avuto l’invito così come altre persone e anche in questa situazione era contenta e una che era contenta di festeggiare l’anniversario significa che aveva un rapporto buono, avevano già preparato tutto quindi come si fa a pensare a quello che è successo?”. Don Cosimo, parlando con La Vita in diretta, conferma: “Stavano facendo tutto per predisporre il 25esimo, la celebrazione sarebbe stata qui in chiesa, con me si sono sempre relazionati normalmente, non c’erano segnali tali da far credere che sarebbe successo quello che è successo”.



SALVATORE OCONE, IL RACCONTO DI ENZA E LE PAROLE DEL MEDICO SULLA FIGLIA

Ma cosa è successo allora? In quella casa c’è stata una strage come raccontato dalla signora Enza, fra le prime ad entrare nell’abitazione degli orrori: “Sono stata la prima ad arrivare, ho visto il corpo della donna nel letto che dormiva, con le braccia sul cuscino, il cranio era rotto ed era già morta da un po’. La pietra stava in una pozza di sangue, tutto il sangue non era della moglie, la moglie era a letto, dormiva perchè si vedeva che non aveva avuto alcuna reazione. Nella cameretta il letto era pieno di sangue e la macchina stava dove c’era l’ultima pozza di sangue. Penso che abbia preso in braccia i due figli, non ho visto trascinamenti ma solo sangue calpestato. Una famiglia che usciva sempre insieme – l’ha descritta – non era una coppia che non si voleva bene, dovevano festeggiare il 25esimo anniversario, avevano già mandato gli inviti a tutti, era un famiglia legatissima”.

Infine le parole del dottor Fulvio Aloj, il dottore presso l’ospedale di Pozzuoli che ha in cura la figlia di Salvatore Ocone: “La ragazza è in coma farmacologico perchè con un trauma cranico rilevante c’era anche un edema cerebrale diffuso e imponente e dopo l’intervento di craniotomia è stata messa in coma farmacologico che perdurerà per almeno 4 giorni fino a che non ci sarà la riduzione dell’edema e si potrà ridurre la sedazione. Sicuramente saranno passate più di 12 ore dall’evento acuto e in patologie nuerologiche in cui il tempo gioca un ruolo importante non ha sicuramente aiutato la ragazza. Che sia stato il trauma di una certa importanza lo si vede dalle fratture che interessavano tutte le ossa craniche”, ha concluso.