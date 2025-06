Salvatore Paravia e Maria Monsè nella bufera: accuse choc sui social, “Separate Perla da sua madre!”.

Salvatore Paravia è il papà di Perla Paravia e il marito di Maria Monsè. Di lui non si sa molto, se non per il suo intervento al Grande Fratello a dicembre 2024 quando aveva sentito l’esigenza di mandare una lettera a sua figlia in seguito a un crollo emotivo nel reality. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto sull’uomo che sta accanto alla celebre showgirl: che lavoro fa? Quanti anni ha?

Rick Hurst è morto/ Addio al vice sceriffo Cletus Hogg di Hazzard: "Lutto difficile da elaborare"

Molti lo conoscono per essere “il re degli ascensori” dato che è un importante imprenditore e leader nel suo settore. Si occupa infatti di installare e produrre ascensori. Si è sposato per la prima volta con Maria Monsè nel lontano 2006 ma i due non hanno mai smesso di festeggiare il loro rapporto e nel corso degli anni hanno voluto celebrare ben 4 volte il rinnovo delle promesse. Spesso, Pomeriggio 5 li ha filmati durante la cerimonia dato che Maria era un’ospite frequente della trasmissione di Barbara d’Urso.

Perla Vatiero, Greta Rossetti, Francesca Sorrentino in yacht con calciatore noto/ Ecco di chi si tratterebbe

Salvatore Paravia, la nascita di Perla e l’appello alla figlia: “La mamma non ti lascia libera“

Nel 2006 nasce Perla Maria, che subito entra a far parte con la mamma del mondo televisivo. Non è raro, infatti, vederle insieme sul piccolo schermo come è avvenuto lo scorso anno al Grande Fratello. In quell’occasione, Salvatore Paravia aveva pubblicato una lettera sul settimanale Di Più cercando di arrivare al cuore di sua figlia Perla. “Sento di doverti dire delle cose“, aveva detto, “ti dico subito che non devi sentirti in colpa, hai diciotto anni ed è arrivato il momento di staccarti da noi“, continuava Salvatore, che aveva attaccato la moglie accusandola di lasciarle troppo poco spazio: “Con la mamma siete quasi una cosa sola, anche perché lei ti segue passo passo, lasciandoti davvero poca libertà“.