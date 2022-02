Salvatore Paravia, marito Maria Monsè/ “Biagio D’Anelli ha messo le mani su mia moglie, lo sfido…” ESCLUSIVA

Durante la puntata di giovedì scorso, Maria Monsè e Biagio D’Anelli si sono cimentati in un balletto alquanto sexy sul cubo dello studio del Grande Fratello Vip. Pare che, durante la performance, Biagio abbia avuto dei presunti atteggiamenti ambigui nei confronti di Maria Monsé la quale, presa nel balletto, non se ne sarebbe nemmeno accorta. Diversamente, molti sono stati gli occhi puntati sul gesto di Biagio, tra cui quelli di Miriana Trevisan e del marito di Maria Monsé Salvatore Paravia, che ha commentato la vicenda in esclusiva ai nostri microfoni de IlSussidiario.net.

“Mi ha dato fastidio. Durante il balletto, Biagio ha allungato più volte le mani su mia moglie, il tutto davanti ai miei occhi. Sul momento, non ho avuto modo di fare nulla, ma la cosa mi ha fatto venire la voglia di lanciare una sfida a Biagio“. Paravia non è a conoscenza delle ragioni del gesto: “Non so se Biagio lo abbia fatto perché nutre un’attrazione nei confronti di mia moglie o lo fa semplicemente per fare il Don Giovanni un po’ con tutte. Sta di fatto che mia moglie è sicuramente molto attraente e anche a Miriana non ha fatto per nulla piacere il comportamento di Biagio“.

“Emanuela Tittocchia mi aveva messo in guardia”

Continua poi Salvatore Paravia dicendo ai nostri microfoni: “Anche Emanuela Tittocchia mi aveva messo in guardia su Biagio, dicendomi di stare attento a quella persona. Ha anche mandato un messaggio dicendomi che aveva toccato mia moglie. Ma io tanto avevo già visto tutto in diretta“. Maria Monsè in tutto questo è rimasta indifferente e, anzi, pare che non si sia nemmeno accorta degli atteggiamenti ambigui di Biagio D’Anelli. Salvatore ha approfondito le sue ragioni: “Mi ha infastidito molto vedere mia moglie cimentarsi in questo balletto sexy con Biagio, Quindi dato che con me fa solo balletti divertenti su TikTok. Dopo 16 anni di matrimonio, mi piacerebbe che li facesse anche con me“.

“Non ho nulla da invidiare a Biagio D’Anelli”

Un’altra rivelazione sembra trasparire dopo questa vicenda, ovvero la falsità secondo Salvatore Paravia di Miriana Trevisan nei confronti di Maria Monsè. “Si conoscono dai tempi di Non è la Rai, eppure dal GF Vip Miriana si è notevolmente distaccata da Maria, quasi con un comportamento da estranea“. A parte tutto questo, la coppia Monsé-Paravia sta sempre di più spopolando su TikTok, oltrepassando il milione di visualizzazioni, proprio con i balletti divertenti che li vedono protagonisti. “Sarà proprio la nostra spontaneità a piacere – afferma Salvatore in esclusiva – sexy o no, non ho nulla da invidiare a Biagio e quindi mi propongo per il prossimo balletto in cui mia moglie indosserà un abito sexy e un po’ nude look come l’altra volta in puntata e io vi stupirò“.

